Vocero de denunciantes: "Cada jesuita debiese dejar de pedir perdón y hablar"

Daniel Palacios, vocero de la agrupación de víctimas de abuso por parte de sacerdotes jesuitas, afirmó que los miembros de la Compañía de Jesús deben "dejar de pedir perdón y hablar".

Tras conocerse el informe que denunciaba abusos sexuales cometidos por Renato Poblete entre 1960 y 2008, dijo Palacios, "aparece (el provincial jesuita, Cristián) del Campo, aparecen otros jesuitas hablando de perdón, diciendo que 'no vimos', y cuesta creer que no vieron".

"Yo creo que cada uno de los jesuitas debiese dejar de pedir perdón y hablar", replicó Palacios.

Ayer domingo, los jesuitas celebraron la misa a su patrono, San Ignacio de Loyola, ocasión en la que Cristián del Campo advirtió que, "para poder cambiar, para poder convertirnos, para poder cambiar de camino, lo primero es pedir perdón".

El pasado martes se conoció la investigación que reveló los casos de abuso sexual por parte de Poblete contra 22 mujeres a través de un patrón común, seleccionando a personas vulnerables en temas económicos, psicológicos o religiosos, a las que se sumarían otras 24 víctimas eventuales, según informó el abogado laico encargado del informe, Waldo Bown, ayer en entrevista con La Tercera.

"Esto me recuerda al silencio de los militares respecto de las violaciones a los Derechos Humanos. Agradezco el trabajo de Waldo (Bown), pero él mismo reconoce lo límites que tiene su labor y los jesuitas que no quisieron hablar no hablaron, no declarar o mentir frente a Waldo no es delito", agregó el vocero.

"Habrá que ver" cómo afecta al Hogar de Cristo

A la ceremonia asistió el capellán general del Hogar de Cristo José Francisco Yuraszeck, quien se refirió a la posibilidad de investigar al fallecido santo católico Alberto Hurtado: "No hay mucho fundamento para vincularlo", dijo.

"Hasta ahora el Hogar de Cristo está afectado, porque esto es una cosa que si no nos afecta es como que fuéramos de fierro, pero hasta ahora lo que se ve en los programas del hogar, lo que se ve en las cantidades de voluntarios y socios no ha habido mayor afectación, habrá que ver".