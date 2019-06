Revelan desconocida denuncia por abuso contra ex sacerdote de los Legionarios de Cristo

En las últimas horas se dio a conocer una nueva denuncia por delitos sexuales contra un ex sacerdote de los Legionarios de Cristo.

Según señaló La Tercera, el involucrado es el ex presbítero brasileño Rainério Wenzel, quién fue acusado de abusar sexualmente de dos alumnas del Colegio Cumbres en el año 2006.

El caso fue encontrado por el hoy suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, en la Iglesia de Santiago, cuando allanó sus dependencias el 12 de julio del año pasado.

A través de una carta al Arzobispado de Santiago, en el año 2007 los padres de la presunta niña abusada señalaron las actitudes indebidas del ex párroco y solicitaban que Wenzel fuera sacado del plantel escolar del Colegio Cumbres.

Según especificó el matutino, los padres aseguraron que su hija y una compañera fueron a visitar la oficina del ex sacerdote para pedir "recortes de hostias". Tras esto Wenzel las invitó a otra oficina en el segundo piso. Según el escrito, el párroco cerró la puerta y sentó a una de las niñas en sus rodillas y comenzó a realizarle tocaciones en varias partes del cuerpo.

"Honestamente, no recuerdo a estas familias. No teníamos nada que ver con el colegio. Es probable que haya llegado alguna señal de un caso similar. Si fue así, se tiene que haber ido directamente a las autoridades del sacerdote, vale decir, a los superiores de los Legionarios de Cristo, que deben tomar las medidas, porque ellos no trabajan para el Arzobispado de Santiago", aseguró el obispo auxiliar de Santiago de aquella época y actual obispo de Melipilla, Cristián Contreras.

En cooperación con las autoridades

Los Legionarios de Cristo fueron consultados por La Tercera sobre esta denuncia y aseguraron que se mantienen comprometidos con las autoridades para entregar claridad al caso.

"A raíz de documentos confiscados por la Fiscalía a la Arquidiócesis de Santiago, la policía a cargo de la investigación interrogó, en marzo de 2019, a los Legionarios de Cristo sobre una queja por comportamiento contra una persona menor de edad en 2007, por parte del entonces P. Rainério Wenzel", señalaron a través de un comunicado.

El escrito agrega que "la congregación mantiene su total disposición a cooperar con las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. El director territorial de los Legionarios de Cristo en Chile ha decidido investigar a fondo tanto el actuar de la persona de Rainério Wenzel como el de la congregación en Chile en aquel entonces".

Cabe señalar queWenzel dejó el sacerdocio y la Congregación de los Legionarios de Cristo en diciembre del 2016: hoy está casado.