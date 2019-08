Vaticano investiga a obispo Bernardino Piñera por presunto abuso sexual contra un menor

La Iglesia anunció este martes que investiga una denuncia recibida en contra del arzobispo emérito de La Serena Bernardino Piñera, tío del Presidente Sebastián Piñera, por un supuesto abuso sexual contra un menor de edad.

El Vaticano, detalló la Nunciatura Apostólica, ordenó una investigación previa "para averiguar si es verosímil la denuncia de un presunto abuso sexual a un menor de edad, que habría sido cometido hace más de 50 años por monseñor Bernardino Piñera Carvallo, arzobispo emérito de La Serena".

"Se está en contacto con la persona que ha presentado la denuncia y, al mismo tiempo, se está actuando en el respeto del principio de la presunción de inocencia", agregó la Iglesia este martes.

Desde el Gobierno confirmaron a Cooperativa que por ahora no consideran referirse a la información conocida públicamente esta tarde.

Acusación de encubrimiento contra Piñera

Bernardino Piñera, de 103 años, ya contaba con una acusación previa por presunto encubrimiento de abusos.

Según se conoció en octubre del año pasado, Abel Soto denunció al ex arzobispo de La Serena, Francisco José Cox -sucesor de Piñera-, por dos episodios de abusos, mencionando a Piñera como encubridor.

"Cuando la gente dice '¿cómo don Ricardo (Ezzati) no va a saber qué hacen los curas?' ¡Ellos lo saben! Yo viví con Bernardino Piñera y con Cox en el arzobispado (de La Serena), comía todos los días con él y (Piñera) veía cuando Cox me manoseaba y me daba besos en la boca, delante de él y de la familia que nos atendía. Piñera lo encubrió, lo protegió y permitió que tantos cabros como yo siguieran ese camino", dijo Soto el año pasado.