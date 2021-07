Víctima de Karadima: Para que las cosas tengan un debido proceso, estamos a años luz

El ex sacerdote Eugenio de la Fuente, quien renunció al clero y fue víctima del ex sacerdote Fernando Karadima, condenado por abuso sexual y de conciencia de menores de edad y quien falleció en la última jornada, señaló que este caso ayudó a destapar este tema, pero "para que lleguemos realmente a un hecho transparente, que las cosas tengan un debido proceso, estamos a años luz".

"Estoy muy tranquilo, muy en paz", indicó de la Fuente a Cooperativa, quien expresó que "no es algo que me afecte emocionalmente, porque el vínculo con él está cortado hace muchísimos años, sin embargo, algo que sí me mueve un poco, que fue un eslabón más dentro de una cultura de abuso y encubrimiento que denunció el papa y es como volver a poner sobre la mesa y creo que eso ojalá ayude, de que hay una tremenda cultura de abuso de conciencia".

Además, señaló que a pesar que se apunta a Karadima como "un gran abusador sexual", también hay algo que "está debajo de todo ese mundo", que es "encierro psicológico, de control mental que genera el abuso de conciencia, que creo que es lo más grave y espero que sirve poner de nuevo sobre la mesa".

"Yo te diría que el caso Karadima ayudó a que explotara, a descubrir que este no era un asunto solamente de Karadima, que es una cosa muy extendida en Chile, en el mundo (...) y efectivamente creo que hay avances, hay personas laicas que han hecho un gran trabajo y muy honesto de ir cambiando la cultura, pero muchas veces, cuando se centra en instancias superiores (...) se mantiene la cultura del encubrimiento y es que es muy profunda y se choca con dificultades jurídica y de indiferencia", lamentó.

Finalmente, indicó que la situación al interior de la iglesia "ha cambiado, pero muy poco, para que lleguemos realmente a un hecho transparente, que las cosas tengan un debido proceso, estamos a años luz", y sostuvo que Karadima nunca tuvo "algún gesto de arrepentimiento, pero bueno, eso sólo lo sabe Dios, y él lo juzga y es un tema que él lo sabe".