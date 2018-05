﻿Víctimas de Karadima replican al obispo de San Bernardo: Nunca hemos visto a ese personaje siniestro

James Hamilton, Juan Carlos Cruz y Juan Andrés Murillo, tres de las víctimas del cura Karadima, rebatieron los dichos del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, quien en el Vaticano aseguró que había sostenido reuniones con ellos como parte de su rol en la comisión de prevención abusos de la Conferencia Episcopal.

Durante el primer encuentro de los obispos chilenos con la prensa en Roma, el obispo González, en compañía del obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos, afirmó tras ser consultado si esta situación se pudo haber arreglado antes en Chile que "es posible que el santo padre tenga más informaciones que nosotros".

"Muchas personas e instituciones remiten directamente a la santa sede y precisamente nuestro deseo ahora es escucharlo porque él seguramente nos va comunicar cosas que incluso podemos no conocer tan bien", afirmó González.

"En el caso que hemos conocido hemos intentado hacer hasta donde es posible lo que estaba en las manos, yo mismo soy miembro de la comisión de prevención desde hace siete años, me he entrevistado con muchas víctimas, conozco a las víctimas que recibió el santo padre, conozco a todas las víctimas de los maristas", añadió el obispo de San Bernardo.

Ante esto, Juan Carlos Cruz reaccionó mediante su cuenta de Twitter donde señaló que "no lo he visto en mi vida (...) La verdad según los obispos de Chile es bien distinta a la que vivimos todos".

También respondió James Hamilton, quien también usando su cuenta en la misma red social manifestó que "nunca me he juntado ni he hablado con ese personaje siniestro, impactante su capacidad de mentira"

Mientras que Juan Andrés Murillo recordó que "hace un tiempo este obispo nos dijo públicamente que la cortáramos con que nos tenían que pedir perdón. Jamás lo he visto en persona".

