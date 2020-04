Consejo para la Transparencia también cuestiona convenio entre Sename y la ANI

El convenio de colaboración y coordinación entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) sobrepasa la garantía constitucional de la protección de datos en niños, niñas y adolescentes, ya que requiere consentimiento de titulares, una ley que lo autorice o ser objetos de beneficios de salud.

Así reaccionó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, ante el conocimiento público del acuerdo.

El abogado explicó que por las características de la tarea del Sename, y atendiendo sus atribuciones legales, se desprende que los datos que el organismo posee "constituyen datos personales y sensibles, por cuanto sus titulares son los niños, niñas y adolescentes que tiene a su cuidado y resguardo".

"Nosotros no vamos juzgar las motivaciones en la suscripción de dicho convenio, no es parte de nuestro rol, sin embargo podemos señalar que lo que vemos no se ajusta a la garantía constitucional de la protección de datos en niños, niñas y adolescentes por lo que invitamos a repensar este convenio", sostuvo el presidente del CPLT.

El jurista, también director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, recordó que en la jurisprudencia y pronunciamientos reiterados del consejo, los datos de niños, niñas y adolescentes son de características especialmente sensibles.

"Éstos pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de los mismos", más aún "si consideramos la circunstancia de que se trata de menores de edad que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad", subrayó.

Como se puede razonablemente descartar el consentimiento del titular de los datos, "deben los organismos que suscriben el convenio acreditar la autorización en sus respectivas leyes orgánicas u otro cuerpo normativo".

"Nuevamente vemos que existe un problema de juicio al ponderar correctamente la colisión de derechos entre transparencia y datos personales, hecho que debemos corregir a la brevedad", sostuvo Jaraquemada.

Siguen los cuestionamientos, incluso desde el oficialismo

Además del recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago presentado por la Defensoría de la Niñez, el Frente Amplio ingresó un requerimiento a Contraloría para dejar sin efecto el convenio, argumentando que es "ilegal" y que "va por el camino de criminalizar la pobreza de los niños, niñas y adolescentes".

Hemos presentando requerimiento ante @Contraloriacl para que se revierta "acuerdo" Sename - ANI. La respuestas que ha dado Sename son preocupantes, y van por el camino de criminalizar la pobreza de nuestras niñas y niños. Es ilegal. Acá link con el doc https://t.co/CH0gb5aXmZ pic.twitter.com/MjYOxU4Flp — Jorge Brito Diputado (@jorbritoh) April 22, 2020

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, planteó que "nos preguntamos desde ya, qué tiene que ver el interés superior de un niño con una Agencia Nacional de Inteligencia que está dedicada a labores de inteligencia y contrainteligencia, como con respecto a grupos terroristas, que por lo cierto depende del Ministerio del Interior".

"Nosotros como Instituto manifestamos nuestra preocupación y pedimos una explicación", dijo.

Mientras que el senador Francisco Chahuán (RN) sostuvo que "por supuesto que vulnera a los menores que están en esa condición, por tanto yo llamo a poder reparar esa situación lo antes posible y esta es una nueva vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en el Sename".