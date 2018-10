Cread de Playa Ancha: Con firma mensual quedaron ex funcionarios del Sename formalizados por tortura

Esta mañana fueron formalizados ocho ex funcionarios del Cread de Playa Ancha, de Sename, por los delitos de apremios ilegítimos y torturas, en el marco de la investigación por abusos contra los menores internados ahí.

Todos quedaron con firma mensual por seis meses y prohibición de acercarse a los menores.

Esteban Elórtegui, abogado querellante pro bono de la Corporación La Matriz, criticó la estrategia de los imputados e indicó que "perseverar en decir que esto es un invento, me parece que no tiene asidero y no vamos a gastar tiempo en eso. Aquí hay una situación dolorosa y dramática y en eso hay que enfocarse".

"Hay una serie de antecedentes que dan cuenta de que aquí ha habido tortuas. Lamentablemente la investigación se ha demorado, son tres años, pero estamos hablando de una realidad que, me atrevo a decir, es de más de 20 años de maltrato grave que califica como tortura en el Cread de Playa Ancha, respecto de niños, niñas y adolescentes", afirmó el jurista.

"Hago un llamado respetuoso a los imputados a que colaboren en el esclarecimiento de los hechos. Lamentablemente hay una persistencia en orden a faltar a la verdad, en orden a obstruir la investigación y nosotros consideramos que ya el sol no se puede tapar con un dedo", agregó Elórtegui.

Los formalizados de la institución cerrrada por el Gobierno, fueron Marcela Bermúdez, José Cid, Luis González, Carolina Macías, Greg Olave, Patricio Pizarro y Luis Rubilar.