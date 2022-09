Estudio: Mayoría de los niños en Chile juega en línea con desconocidos sin control parental

El 48 por ciento de los niños y adolescentes en Chile ha jugado en línea, alguna vez, con personas desconocidas, pese a que reconocen el riesgo de ciberacoso en el el 32 por ciento reconoce haber sido testigo de este tipo de casos.

Pese a que la mayoría ha jugado en línea con desconocidos, un 82 por ciento de los jóvenes considera muy riesgoso ser víctima de acoso sexual en línea, un 73 por ciento el recibir o encontrar contenido sexual y un 74 por ciento ser víctima de ciberacoso.

Así lo reveló la encuesta "Percepción de riesgo y supervisión parental frente al uso de tecnologías en menores de 13 años 2021-2022", realizada por la Fundación para la Conviviencia Digital y la Universidad de los Andes a más de 3.500 escolares entre nueve y 13 años.

Entre las las preguntas, la encuesta indagó en las actividades que los jóvenes más realizaban durante la semana y en todos los cursos, los videojuegos fueron la opción que obtuvo el mayor porcentaje (53 por ciento en cuarto básico, 54 por ciento en quinto básico, 50 por ciento en sexto básico y 45 por ciento en séptimo básico) con un promedio de 15 por ciento de diferencia con la opción que le sigue.

En tanto, estar con la familia es la actividad a la que menos tiempo le dedican los estudiantes de sexto y séptimo básico.

Los menores declararon que sus actividades digitales, ya sea con computadores, videojuegos y celulares, las realizan principalmente solos y sin compañía de adultos. A su vez, los menores manifiestan respecto del uso de videojuegos, que un 99 por ciento de los padres les permiten "siempre jugar solos o con amigos", un 65 por ciento siempre cuenta con "permiso para jugar videojuegos violentos" y un 40 por ciento "puede jugar en línea con desconocidos".

La encuesta además reveló que, si necesitaran pedir ayuda, primero acudirían a su madre (57 por ciento); luego a los amigos (17 por ciento); el padre y los hermanos (9 por ciento, y en última instancia a los profesores con un 0,4 por ciento de las menciones. Además, existe un 6 por ciento que manifestó que no acudiría a nadie.

LA IMPORTANCIA DE FIJAR HORARIOS

En el estudio se realizaron distintas asociaciones entre uso de pantallas y salud mental o bienestar emocional.

El uso de teléfonos móviles es la tecnología que más dificultades emocionales generaba en los jóvenes. Cada una hora de aumento en su uso, se asoció a un aumento de 0,3 puntos en la escala de satisfacción vital y, a su vez, disminuyó 15 por ciento las probabilidades de tener un rendimiento de notas sobre 6.0. Un ejemplo, es que por cada hora de actividad digital promedio diaria, se disminuye entre 2 a 5 décimas en las calificaciones.

Según los expertos, esto último puede manejarse si se implementan, dentro de otras estrategias, horarios de conexión o uso de las distintas tecnologías, teniendo siempre en cuenta el tipo de contenido al que se accede.

Este estudio demostró que hay una cantidad no menor de jóvenes que reconoce no tener horarios establecidos para las distintas actividades anteriormente mencionadas (un 37 por ciento no tiene horario para usar tablet o teléfono móvil, un 54 por ciento para la televisión y 45 por ciento para videojuegos).

Así, la investigación infiere que establecer estos horarios reduce en forma importante las dificultades emocionales. Un horario normado del teléfono móvil las disminuye en un 27 por ciento y de los videojuegos en 37 por ciento.