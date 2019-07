Hospital El Carmen confirmó abandono de un bebé recién nacido en el recinto

El Hospital El Carmen, ubicado en la comuna de Maipú, confirmó el abandono de un bebé recién nacido en el Servicio de Pediatría del establecimiento; un hecho que había sido denunciado a Cooperativa.

El recinto médico informó, a través de un comunicado, que la madre del lactante —actualmente de un mes y medio de vida— "presenta consumo activo de sustancias" y "se trata del quinto embarazo, no planificado y sin controles médicos", razón por la que se realizó una intervención psicosocial.

"La paciente, una vez que tiene su parto, cuando hay consumo de por medio se suspende la lactancia materna por potencialidades en el recién nacido. El bebé, al separarse de la madre, queda hospitalizado en la Unidad de Recién Nacidos y la madre lo podía atender y ver, aunque no le podía dar pecho. Pero como esta señora no tiene control hizo abandono del abandono sin la mediación nuestra. Nosotros no podemos prohibirle ni la salida ni la entrada al hospital", profundizó en entrevista con Cooperativa En Ruta el doctor Luis Alcázar, jefe del Servicio de Pediatría de El Carmen.

"Ella abandonó el hospital y el paciente quedó hospitalizado en pediatría. Allí, se echó a andar todo un trabajo del área de la Asistencia Social y Judicial del hospital para poner a este paciente en una red de apoyo estatal", agregó el directivo.

Durante este proceso se realizaron entrevistas a la persona que tiene el cuidado provisorio de los tres hermanos mayores del recién nacido, "persona que la madre refiere como figura significativa y de apoyo en la vida de sus hijos", según el comunicado del hospital. Sin embargo, manifestó que no podía asumir el cuidado de un cuarto bebé por la carga que significa estar al cuidado de tres niños, esto sumado "al consumo problemático de sustancias por parte de la madre".

"Al encontrarse sin redes de apoyo, (la madre) refiere la intención de dar a su hijo en adopción", señala la nota.

Tras ello se realizaron coordinaciones con la Fundación Chilena de la Adopción, en donde la madre se comprometió a ir a una entrevista para ingresar al programa de adopción. Sin embargo, dice el hospital, "durante el proceso de hospitalización del recién nacido no se ha logrado tomar contacto con la madre o algún miembro del círculo cercano a esta figura".

"De acuerdo con el reporte de equipo clínico, la madre no se ha presentado ni participado en el acompañamiento de su hijo desde el ingreso al Servicio de Pediatría", confirmó el hospital.

Respecto a la salud del menor, el jefe de Pediatría dijo a Cooperativa que "hasta el momento está en excelentes condiciones. Asombroso y afortunadamente".

"Se espera la asistencia a los Tribunales de Familia el próximo 25 de julio a fin de resolver la situación proteccional del niño, donde será asistido por un trabajador social y jefe de la unidad del establecimiento de salud", indicó el hospital.