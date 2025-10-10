Niños con Piel de Cristal: hasta este domingo se realiza la colecta de Fundación DEBRA

Hasta este domingo 12 de octubre se realizará la Colecta DEBRA online, de la Fundación DEBRA Chile y a través de colectadebra.cl, que busca reunir fondos para costear su Programa Manejo del Dolor y cuidados paliativos, con el que atiende a niños "piel de cristal", como se conoce a los pacientes de Epidermólisis Bullosa.

La ONG es la única que en el país atiende gratuitamente a los menores de edad afectados por la enfermedad, considerada rara y muy dolorosa, y que afecta a casi 300 personas en Chile.

Las personas con Piel de Cristal tienen dolor físico y malestar general todos los días de su vida, incluso, los casos más severos pueden llegar a sentir como si el 80% del cuerpo estuviera quemado.