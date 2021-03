Patricia Muñoz sigue como defensora de la Niñez: Suprema rechazó removerla

La Corte Suprema rechazó la solicitud de remoción de la titular de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, una acción presentada en diciembre pasado por un grupo de diputados oficialistas de Chile Vamos, debido a la difusión del video que invitaba "a saltar los torniquetes".

Esta jornada el pleno del máximo tribunal se reunió para analizar los antecedentes del requerimiento de destitución de la defensora -que había sido acogido a trámite el pasado 29 de diciembre-, y escuchar los alegatos de las partes, como el abogado de Muñoz, Luis Cordero, y el representante de los requirentes, el jurista Federico Iglesias.

En la audiencia, Cordero apuntó que "la defensora no infringió ninguna legalidad, por el contrario, ha dado cumplimiento a sus obligaciones" y que "no solo está en juego el derecho del funcionario, está en juego también la independencia de la institución para poder seguir desarrollando sus funciones, por eso es tan grave este requerimiento. Las instituciones en su rol no pueden quedar sujeta al parecer subjetivo de si nos gusta o nos gusta determinada persona para dirigirlas".

El letrado hizo alusión, asimismo, a dos audiencias de presentación de pruebas, que tuvieron lugar en febrero. En ellas, autoridades internacionales como Luis Pedernera, presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, respaldó el trabajo de la defensora y el contenido del videoclip, asegurando que fue producido por adolescentes y para adolescentes.

Tras la decisión de la Suprema, Patricia Muñoz señaló a través de sus redes sociales que la enfrenta "con serenidad, valorando la posibilidad de seguir defendiendo los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile".

Ante fallo d Excelentísima Corte Suprema, q rechazó la solicitud de remoción en mi contra, y a la espera d su contenido, enfrento dicha decisión con serenidad, valorando la posibilidad de seguir defendiendo los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes q viven en Chile! https://t.co/HdQazRKmaO — Patty Muñoz García (@Pa__tty) March 15, 2021

La acción fue presentada por los diputados Álvaro Carter (ex UDI) y los RN Miguel Mellado, Camila Flores y Tomás Fuentes, quien dijo -tras conocer la resolución- que "la defensa de Patricia Muñoz argumentó que se trataría de un video dirigido principalmente a adolescentes y no para niños, lo que nos da la razón y reconoce que cometió un error".

"Independiente de esto, la Corte Suprema consideró que ella puede seguir al mando de la institución y, si bien creemos que es un peligro, tenemos la tranquilidad de que sabe que se pasó una luz roja haciendo proselitismo político, pero que no podrá hacerlo por segunda vez", agregó Fuentes.

El abogado Federico Iglesias indicó que "respetamos la decisión de la Corte Suprema, habrá que esperar el contenido del fallo, sin embargo lo que estuvo siempre detrás de esto fue velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Chile y seguiremos luchando por esa misma causa".

En la audiencia cuestionó que el contenido de la pieza fuera "apropiado" para niños y preguntó si la Defensoría de la Niñez "tiene facultades para llamar a los ciudadanos a trasgredir las leyes y, aun más, cuando los destinatarios son niños, niñas y adolescentes".

El video en cuestión fue lanzado por la Defensoría de la Niñez en noviembre pasado, en el marco de una campaña con motivo de la conmemoración de los 30 años de la ratificación de Chile a la Convención de los Derechos del Niño, con la canción "El llamado de la naturaleza", donde se hace referencia a saltar los torniquetes, lo que inició -en su momento- el estallido social del 18 de octubre del 2019.

OPOSICIÓN DEFIENDE LABOR DE MUÑOZ

En contraparte, la diputada independiente Natalia Castillo, miembro de la Comisión de Familia de la Cámara Baja, defendió la labor de la defensora y destacó que "ha tenido un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país".

Recalcó que "eso a la UDI le molesta mucho, le molesta mucho que la defensora sea capaz de -incluso- enfrentar al Gobierno cuando ha visto amenazados los derechos de los niños y por eso hoy día están intentando buscar esta excusa para destituirla".

Pero, resaltó, "fracasó esta maniobra: sabemos que a la derecha le molestan los organismos autónomos de derechos humanos, que han sido capaces de enfrentar a este Gobierno ante las múltiples violaciones a los DDHH que han sufrido las personas en nuestro país, especialmente cuando se ha tratado de niños, niñas y adolescentes".