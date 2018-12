De forma unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este lunes el recurso de protección que presentó el ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, contra el fiscal nacional, Jorge Abbott, por haber cometido supuestas infracciones legales y administrativas al no ejercer acciones contra el fiscal de la arista Ascar del caso Sename, Marcos Emilfork.

El ex ministro de Justicia, que declaró como imputado en la causa, acusó al mandamás del Ministerio Público de no ejercer sus funciones al no haber frenado las supuestas ilegalidades cometidas por el fiscal Emilfork, en torno a filtraciones de la causa.

El recurso del ex ministro apuntaba que "el fiscal Emilfork ha vulnerado principios y normas expresas de la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público, del Código Procesal Penal, instrucciones y reglamentos del fiscal nacional. Todas estas disposiciones son letra muerta para el fiscal Emilfork y lo más grave es que lo han sido también para el fiscal nacional".

Los magistrados de la Corte de Apelaciones, sin embargo, determinaron que no existe ningún hecho que justificara la presentación de este recurso, ya que Abbott abrió una investigación penal en contra del persecutor de Los Lagos, la cual está en pleno desarrollo.