Con reconocimiento al Gobierno de Bachelet, Piñera promulgó Subsecretaría de la Niñez

El Presidente Sebastián Piñera promulgó la mañana de este jueves, en el Palacio de La Moneda, la ley que crea la Subsecretaría de la Niñez, reconociendo el trabajo de Michelle Bachelet en esta materia.

Al acto asistieron ex autoridades del pasado Gobierno de la ex Mandataria, como el ex ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza (PC) y Estela Ortiz, quien estuvo a cargo del Consejo Nacional de la Infancia.

El jefe de Estado reconoció que "yo estoy muy conciente que aquí estamos trabajando sobre lo que construyó el Gobierno anterior y eso no significa ningún problema al reconocerlo, todo lo contrario".

"Los países avanzan cuando cada Gobierno va construyendo sobre lo que realizó el Gobierno anterior, por eso yo quiero decir que valoramos y apreciamos los esfuerzos que se hicieron durante el Gobierno anterior en materia de la niñez", remarcó.

Pese al reconocimiento a la anterior administración, a su salida del acto, el ex ministro Barraza criticó el trabajo realizado por Sebastián Piñera y el ministro Alfredo Moreno en la comisión de la infancia.