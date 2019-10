Corte Suprema: Casi la mitad de hogares del Sename están al límite o sobrepoblados

La Corte Suprema advirtió que casi la mitad de los hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename) se encuentran al límite de su capacidad o están sobrepoblados, tras una serie de visitas realizadas entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019.

Según publicó El Mercurio, se ha registrado un alza de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados durante este período, desde 5.900 a más de 6.200, razón por la que un 40,2 por ciento de estos centros están al límite o con sobrepoblación.

"Un elemento que persiste dice relación con la capacidad de población de las residencias. Un número significativo de residencias se encuentra al límite de sus capacidades de ingreso y otro no menor se encuentra en situación de sobrepoblación", indican en las conclusiones del informe.

Respecto a este documento, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, comentó que "acá no ha habido una urgencia tal en cambiar realmente la situación de vida que enfrentan los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tutela del Estado y es imprescindible que los órganos del Estado responsables de que su situación vital cambie se hagan responsables de las acciones que tienen que ejecutar".

Muñoz añadió que "éstas no son sólo acciones que responden al Sename, también tienen que ver con el Ministerio de Salud en lo que dice relación con la intervención en salud mental y en consumo de drogas y alcohol de niños, niñas y adolescentes y también con procesos en el ámbito de educación, donde muchos de estos niños sufren discriminación y de exclusión escolar".

En materia de salud de los menores, el texto plantea que "la conclusión general respecto de la situación es que muchos de los NNA (niños, niñas y adolescentes) ingresados a residencias son expuestos física, psicológica y emocionalmente a una victimización y nuevos focos de vulneración".

Falta de recursos humanos

También se lamenta la falta de un "sistema proteccional nacional de recursos humanos que atienda profesionalmente a los NNA que hoy se encuentran ingresados en residencias y que poseen diagnóstico de alguna patología psicológica o psiquiátrica".

Sobre este punto, Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, remarcó que "mientras las instituciones colaboradoras no tengan la cantidad de recursos necesarios, no van a poder contar con esa cantidad de profesionales, más aun cuando ellos van a ofertar una remuneración que no está acorde a lo que ofrece el mercado, entonces, ellos tienen alumnos en práctica o profesionales recién egresados de las universidades, que duran muy poco".

Desde el Sename aseguraron que hasta el momento no han recibido ningún informe proveniente del Poder Judicial.