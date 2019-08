Defensora de la Niñez: El discurso "Los niños primero" debe tener un impacto real y no está pasando

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, llamó al Gobierno a tomar acciones concretas para llevar a la práctica el lema del Gobierno "Los niños primero", esto respecto a la situación que viven los niños bajo el cuidado del Estado en centros del Sename y organismos colaboradores.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Muñoz sostuvo que el Ejecutivo debe tomar "definiciones de prioridades y definiciones políticas para hacer real la supuesta prioridad que los niños, niñas y adolescentes, particularmente los más vulnerados en sus derechos tienen, por que la declaración de 'Los niños primero' no puede ser solo discursiva, sino que tiene que tener un contenido y un impacto".

"Lo que yo observo cada vez que he visitado una residencia del Sename o de algún organismo colaborador es que los niños no están recibiendo impacto real porque no están siendo atendidos", afirmó la defensora.

Patricia Muñoz mencionó como ejemplo "el Cread Pudahuel, al que fui hace muy pocas semanas, donde 93 niños tenían requerimientos desde el punto de vista de intervención en el ámbito de salud mental y o consumo de drogas y siguen esperando por meses la intervención por parte de aquel organismo que supuestamente debiera hacerlo".

Respecto a un reportaje de Cooperativa Regiones sobre denuncias por abusos sexuales, cuestionamientos a la escasa asistencia escolar de los menores, denuncias de consumo excesivo de alcohol de los menores en la primera residencia familiar de Aysén, la abogada dijo que era algo que el organismo que dirige venía avisando.

"Esto era algo que desafortunadamente veníamos anunciando y pidiendo que se resolviera de antes de la implementación de las residencias familiares que, desde la construcción del modelo están bien pensadas, pero que en lo que tiene que ver con la realidad de cómo los niños están recibiendo este cambio no ha sido para nada eficiente", sostuvo.

Minsal, Senda, Mineduc en la mira

En esta línea, Muñoz apuntó a la responsabilidad de organismos del Estado que, como el Sename, deben responder "a la situación vital de esos niños, niñas y adolescentes".

"El Ministerio de Salud y Senda no han sido capaces de cumplir con su deber de entregar atención en el ámbito de salud mental a los niños que lo requieren, de hacer procesos de desintoxicación y tratamientos efectivos para el consumo de drogas y alcohol en los niños que tengan esos problemas", aseveró.

Añadió que "tampoco se han brindado espacios efectivos desde el Ministerio de Educación para satisfacer lo que conocemos como exclusión escolar, donde hay más de 140 mil niños en esta situación, porque las modalidades escolares formales que existen no son capaces de atender a las necesidades de estos niños que han vivido en procesos de vulneración permanentes".

Por otro lado, Patricia Muñoz planteó que el proyecto del nuevo Sename que anunció el Gobierno el año pasado como un gran cambio no es tal y que se requiere introducir la especialización para quienes trabajarán en el cuidado de los niños.

"Respecto a la tramitación legislativa del nuevo servicio de protección especializada, y digo 'nuevo' por que se ha planteado desde el Ejecutivo como un cambio estructural a lo que hoy día es Sename, pero ocurre que cuando uno observa el proyecto de ley es que este no plantea un modelo de intervención distinto, sino que hace ajustes y adecuaciones a lo que ocurre", sostuvo.

"En ese contexto era fundamental la inclusión de perfiles técnicos competentes para poder realizar la atención pero con remuneraciones acordes a esos perfiles técnicos y procesos de cuidado de equipo acordes a lo que demanda trabajar con niños, niñas y adolescentes vulneradas o vulnerables. Si no te preocupas de la salud mental de quienes atienden a estos niños, evidentemente estás impactando de manera muy negativa también en la salud mental de niños en las residencias", enfatizó.