Defensoría por reconversión de Cread a residencias familiares: "No está funcionando como debiera"

La Defensoría de la Niñez alertó que graves falencias que persisten en el marco de la reconversión de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) a residencias familiares del nuevo Servicio "Mejor Niñez", que reemplaza al Sename.

La defensora, Patricia Muñoz, convocó ayer a una mesa de coordinación con diversos organismos responsables directos de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, instancia en la que expuso el estado de las reconversiones, según constató en las visitas que he llevado a cabo a los recintos.

"A pesar de nuestras peticiones permanentes, en las visitas que realizamos seguimos observando que la situación no está funcionando como debiera", advirtió la abogada en conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa.

Apuntó a "situaciones tan básicas como la infraestructura de estas nuevas residencias familiares, el entorno donde se emplazan y la capacitación y formación continua de las personas responsables del cuidado se aborden en los términos que los estándares demandan".

"Cuando se observa que una residencia nueva, algo que cambia para poder hacer una diferencia sustantiva, tiene problemas de luz eléctrica, de conexiones a gas, problemas de baños (...) y si a eso se añade que hemos visto que los perfiles técnicos de los funcionarios traspasados y contratados no responden a aquellos que demandan los niños, obviamente el escenario no es ningún caso el que uno esperaría de aquellos que con bombos y platillos se anuncia como el fin de un ciclo y el inicio de algo nuevo", detalló.

Hizo un "particular énfasis en el llamado de atención al Ministerio de Salud y Senda desde las obligaciones que deben cumplir en relación con las intervenciones y atenciones de salud de vida y de salud mental, y en aquellos casos de consumo de alcohol y de drogas".

"Y si añadimos otros espacios que descubrimos y seguimos relevando como muy graves, que es la exposición a episodios de violencia sexual o de maltrato para estos niños, la situación es muy grave y reviste la máxima urgencia de atender y lograr corregir", remarcó Muñoz.

EL CASO DE LA RESIDENCIA "PUMA"

Un caso donde el "escenario es muy complejo" es el de la Residencia Familiar Puma, en la Región Metropolitana.

A propósito, un objetivo de la convocatoria de ayer "fue generar dos mesas de trabajo operativas, partiendo por la Residencia Puma, que es una residencia familiar que tiene situaciones muy complejas y requiere decisiones rápidas de las autoridades de nivel central".

"No hubo un trabajo adecuado respecto del entorno, que es inadecuado para los niños, y no se trabajó con las comunidades, lo que ha derivado en situaciones de amenazas y hostigamientos de vecinos a los niños", contó la defensora de la Niñez.

"Queremos que este tema se corrija a la brevedad, porque ya hemos hecho suficientes observaciones que no han derivado en cambios sustantivos, más allá de que ayer tuvimos como información que se habían producido algunas modificaciones", puntualizó.

Igualmente debe haber un "llamado de atención a la sociedad a que seamos coherentes con que, si realmente nos preocupan los derechos de los niños, entendamos que si una residencia familiar se instala en nuestra comunidad tenemos que integrarla y no hacerlos ver como los parias del sector", instó también.

"NO HAY TIEMPO QUE PERDER"

Respecto a la reconversión de los Cread a residencias familiares, la Defensoría ha realizado siete visitas, enviado 42 oficios, presentado una querella, dos denuncias, un Amicus Curiae (informe en derecho) e impulsado ocho reuniones de coordinación. A la vez, ha formulado tres oficios e interpuesto ocho querellas y tres acciones constitucionales por casos de redes explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

"Esperamos que la Fiscalía de una buena vez entienda que estos casos deben ser prioritarios", exhortó Muñoz.

Ad portas de la llegada de un nuevo Gobierno, destacó que las expectativas sobre la próxima gestión de Gabriel Boric "son altas", puesto que en esta problemática "hay decisiones que tiene que ver con la gestión y la decisión política de las autoridades que pueden hacer muchísima diferencia".

"No hay tiempo que perder, porque los niños siguen estando en situaciones que implican que el país les responda de manera debida, y porque ya como país no tenemos ninguna justificación ni excusa para una situación tan vergonzosa que se mantiene en el tiempo, y es inaceptable que no seamos capaces de resolver", sentenció.