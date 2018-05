Directora del Sename abrió la puerta a la adopción por parejas homosexuales

La directora del Sename, Susana Tonda, comentó la auditoría que se realizó en 11 hogares (CREAD, Centros de Reparación Especializada de Administración Directa), del Servicio Nacional de Menores y los anuncios del Gobierno en cuanto a cambios en la política de hogares de la institución y a la Ley de Adopción.

Respecto a este último punto, en conversación con Lo que Queda del Día, planteó como postura personal que se permita a las familias homoparentales postular para adoptar.

"Como Sename, las familias adoptivas son parte de nuestro sistema de cuidado alternativos familiares y por lo tanto nos importa que se modernice la ley, porque tiene fallas garrafales", comentó en Cooperativa.

Susana Tonda añadió que "hay que pensar en el bienestar de ese niño que quiere una familia y tenemos que buscar la mejor familia para ese niño. En lo personal no entiendo porqué no, porque no hay que discriminar ni a favor ni en contra, en definitiva tiene que ser el juez que considerando todos los elementos encuentre la mejor familia para cada niño. (Las familias homoparentales) por supuesto que debieran ser parte del proceso", recalcó la directora del Sename.

"El Ejecutivo planteó hoy día que haya ciertos criterios, pero con esos criterios, que el juez sin discriminar elija la mejor familia para ese niño", agregó la directora de la entidad.

Nueva política pública

Por otro lado, Tonda aseveró que la política pública en materia de menores ha fallado, por lo que se realizará un cambio respecto a eliminar los centros masivos, para pasar a centros familiares, con máximo de 15 niños.

"Los modelos de intervención y la política pública que atiende a estos niños ha sido errada por años, y yo creo que se han incorporado recursos pero que está errado. Tener estos centros masivos que, por más que se hayan incorporado recursos, siguen con modelos carcelarios, son centros masivos, con muros altos, rejas, dormitorios donde duermen muchos niños", sostuvo la directora del organismo.

"Vamos a iniciar el primer modelo familiar de administración directa, lo vamos a inaugurar en Coyhaique, que es la primera residencia familiar que vamos a inaugurar, yo calculo en unos dos a tres meses más y vamos a ir probando el modelo y mejorándolo", aseveró.

Explicó que la idea es que "tienen que ser residencias mucho más chicas, está probado en el mundo que estos modelos tipo orfanato, yo digo un poco carcelarios, con puertas blindadas, no funcionan".

"El Estado tiene que liderar esta materia"

Asimismo, Susana Tonda enfatizó que el tema menores debe estar dirigido desde el Estado, pero que se requiere la participación de la sociedad civil.

"Es una responsabilidad del Estado y de la sociedad civil, pero el Estado tiene que liderar el proyecto. Esta tiene que ser una hoja de ruta de largo plazo donde el Estado, con distintos gobiernos, sea capaz de convocar a la sociedad civil", resaltó.

"Es la sociedad civil la que tiene que apoyar la inserción laboral, incluso también tiene que apoyar el tema incluso de recursos. Si en la comunidad logramos que haya menos problemas en la protección de los derechos obviamente a las mismas empresas incluso les va a ir mejor el día de mañana", concluyó.