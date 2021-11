Directora del Servicio Mejor Niñez por caso Lissette Villa: "No debe volver a ocurrir nunca más"

La directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), María José Castro, se refirió a la sentencia contra las ex funcionarias del Sename, por su responsabilidad en la muerte de Lissette Villa, menor que falleció al interior del Cread Galvarino en abril de 2016, y expresó que "es algo que no debe volver a ocurrir nunca más y no debió haber ocurrido nunca".

Este viernes el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpables a Conne Fritz y Thiare Oyarce por la muerte de la mejor en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, de Estación Central, quien falleció por asfixia por sofocación. En tanto, la lectura de sentencia será realizada el próximo 7 de enero.

En esta línea, en conversación con Cooperativa, Castro indicó que este caso "para nosotros este es un dolor tremendo, como país nos enluta una situación como esta, es algo que no debe volver a ocurrir nunca más y no debió haber ocurrido nunca, más aún cuando estamos hablando de que son niños que estaban en manos del Estado, Lissette estaba al cuidado y protección nuestra".

"Es por eso que desde Mejor Niñez estamos trabajando para garantizar a cada niño, niña y adolescente que está en protección y bajo nuestro cuidado que nunca más como Estado volvamos a fallar y estamos generando los procesos, los recursos y revisando cada uno de los procesos de intervención que concurren en la protección de un niño que está en manos nuestras", aseguró la también ex subsecretaria de Educación Parvularia.

Entre las medidas está la contratación de profesionales que tengan las facultades para trabajar con menores de edad, ya que "no podemos seguir dejando que en el trato con los niños trabajen personas que no tienen las facultades, no tienen la preparación, no son idóneas, y es por eso que el proceso de selección riguroso para trabajar y eso implica capacitación y muchos recursos", señaló la autoridad, como también el cierre total de los centros Cread, para reemplazarlos en "residencias familiares".

"Lo que se busca es un lugar que sea lo más parecido a una familia, con espacio de esparcimiento, de encuentro", acotó, aunque aclaró que siempre se buscará que un niño esté con una familia de acogida. "Tenemos hoy día, de los 10.000 niños que está en un cuidado alternativo, 6.000 está en familias de acogidas, y 4.000 está en residencia, por eso estamos trabajando para tener familias de acogidas en todo Chile", apuntó.