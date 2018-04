Frente Amplio se suma a la "Comisión por la Infancia"; Maya Fernández se resta

El Presidente Sebastián Piñera presenta este lunes, en el Palacio de La Moneda, la "Comisión por la Infancia" mediante la cual busca avanzar en un diálogo prelegislativo para abordar situaciones como la de la crisis del Servicio Nacional de Menores.

La instancia será liderada por los ministros Hernán Larraín (Justicia) y Alfredo Moreno (Desarrollo Social), y convocará también a parlamentarios y expertos en la materia, como el ex senador DC Patricio Walker.

La administración Piñera fijó en su primer día a la infancia como una de las cinco áreas en las cuales buscará promover "grandes acuerdos nacionales", pero la conformación de estas comisiones ha despertado suspicacias dentro de la oposición.

"No está acorde a los estándares de transparencia"

En una columna publicada ayer en Cooperativa.cl, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), comunicó su decisión de restarse de la Comisión que inicia hoy su funcionamiento.

"El Gobierno de Piñera ha llamado a alcanzar acuerdos nacionales en materias sensibles para los chilenos y chilenas como son los de infancia, seguridad pública, salud, pobreza y el conflicto en La Araucanía", pero "la manera en que pretende materializar estos acuerdos es mediante la creación de comisiones en las que sus participantes hemos sido designados de manera discrecional para hacer un trabajo pre legislativo", escribió Fernández.

"Me llama profundamente la atención la ausencia de los presidentes de las comisiones de Familia y Constitución (Pamela Jiles y Hugo Gutiérrez), donde están ingresados proyectos que abordan la problemática de la niñez, como también el que no hayan sido convocadas todas las bancadas del Parlamento. Esto nos retrotrae a prácticas que ya no están acordes a las exigencias de transparencia que exige el debate político hoy en nuestra democracia", argumentó la socialista.

"Hay que ser claros por el bien de nuestro sistema democrático: el lugar para debatir de manera abierta y de cara a los ciudadanos es el Parlamento", argumentó Fernández, y cerró señalando, sobre la base de las mencionadas consideraciones: "No corresponde mi asistencia a la comisión convocada en La Moneda por el Gobierno".

Maya Fernández conversó esta mañana con El Diario de Cooperativa y profundizó en sus razones: "Mi rol es fortalecer el debate abierto, transparente en el Congreso; es ahí donde tenemos que debatir", señaló.

"Se tensiona invitando a dedo"

Desde el Frente Amplio confirmaron anoche su asistencia a la Comisión, con los diputados Gabriel Boric (Movimiento Autonomista) y Natalia Castillo (Revolución Democrática) como representantes.

De todos modos, insistieron en sus críticas al mecanismo de convocatoria y especularon con una posible intencionalidad política de tensionar internamente al bloque.

"No es bueno que se tensione invitando sólo a algunos a dedo y no al resto. Yo me imagino que (Boric y Castillo) harán presente esa inquietud al Gobierno para que (las reuniones) ojalá sean lo más abiertas posibles a la sociedad civil, pero también a los distintos sectores y sensibilidades políticas, entendiendo siempre que luego el debate se va a radicar en el Congreso", comentó Giorgio Jackson.

El líder de RD agregó que "hay que ver cuánta voluntad hay desde el Gobierno, que, por un lado dice que clama por grandes acuerdos y por otro intenta pasar una máquina en lo administrativo".