José Antonio Gómez por caso Ascar: Plata no se perdió; se usó en políticas de infancia

El ex ministro de Justicia José Antonio Gómez respondió en El Primer Café de Cooperativa a los cuestionamientos surgidos tras conocerse la investigación que desarrolla el Ministerio Público por posibles irregularidades en el programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar).

Desde Chile Vamos anunciaron la presentación de una querella luego que se conocieran irregularidades en este programa que buscaba mejorar las atenciones en las residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename).

En esta indagatoria, en que han declarado 130 de los funcionarios que trabajaron en Ascar, el Ministerio Público investiga un presunto fraude al Fisco por el supuesto desvío de 3.600 millones de pesos en este programa que funcionó entre 2013 y 2016 y que fue reimpulsado por José Antonio Gómez mientras fue ministro de Justicia.

Durante su intervención en el citado espacio, el ex secretario de Estado apuntó que "el tema del Ministerio Público no lo conozco, yo no he sido citado ni como testigo ni ninguna otra condición. Hace un año y medio que están investigando, por lo tanto, de ese tema en particular no tengo antecedentes".

En Cooperativa, Gómez remarcó que "no es que la plata se haya perdido, sino que los recursos se utilizaron en las políticas de infancia dentro del Ministerio de Justicia. (...) El Ministerio tiene la facultad de realizar políticas en materia de infancia y todos los recursos se gastaron en eso".

El ex aspirante a La Moneda enfatizó que "yo no me siento acusado, tampoco me siento cuestionado, porque cuando uno realiza políticas públicas y de desarrollo tiene que ver con un conjunto. ¿Qué objeta la Contraloría? Dice, por ejemplo, 'usted contrató a un equipo liderado por un abogado muy reconocido' y para qué se contrató a esa gente: para realizar el proyecto de separación de Sename".

Actualmente, en esta investigación liderada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, hay un solo imputado.