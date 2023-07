Mesa Técnica de Residencias: "Abrir nueva oferta es parte de la solución, pero debe ser especializada"

Teresa Izquierdo, vocera de la Mesa Técnica de Residencias, valoró este viernes la apertura de la licitación de 40 nuevos recintos para niños, niñas y adolescentes en 14 regiones del país, anunciada por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), pero afirmó que esto es sólo una parte de la solución para la crisis que vive el sistema.

Según las organizaciones de residencias, las autoridades deben permitir la especialización de los recintos, incluso, si esto significa dejar de utilizar el artículo 80 bis de la ley 19.968, que los obliga a recibir una mayor cantidad de plazas a las disponibles.

"Si nos licitan tal cual como licitan ahora, es difícil que haya organismos colaboradores interesados en adjudicarse", dijo Izquierdo a El Diario de Cooperativa.

"Perfecto, abrir nueva oferta es parte de la solución, pero, junto con eso, que sea especializada. También ellos tienen una política que tienen que cambiar, que ellos creen que discriminan cuando nosotros decimos que no a un niño que nos mandan y no es discriminado: nosotros creemos que debe haber una oferta especializada para salud mental, otra para tratamiento de drogas y eso no es discriminar; es que cada adolescente o niño necesita una respuesta muy especializada", añadió la portavoz.

La Mesa Técnica de Residencias tendrá esta tarde una reunión con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, a la que presentará una carta con un plan de emergencia con los puntos relacionados a la oferta de plaza, a que se les permita especializarse, que el servicio realice un acompañamiento constante a las residencias y que al menos en tres meses se habiliten programas de tratamiento de salud mental y desintoxicación de drogas.

En relación al concurso público, las regiones con mayor cantidad de proyectos de residencias son Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Biobío, con cinco recintos a licitar cada una.

Para concretarse los nuevos espacios de cuidado disponibles, organismos colaboradores acreditados o que están en proceso de acreditación por el Servicio Mejor Niñez deben postular y adjudicarse cada proyecto.

A estas 40 residencias en licitación se suman otras cinco que serán administradas directamente por el Servicio y que buscan generar nuevas plazas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, que son las que cuentan con más sobrecupos.

"NUESTRAS RESIDENCIAS NO SON PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE SALUD"

Debido a que la sobrepoblación que tienen las residencias dependientes de este organismo no es el único problema que enfrenta el Servicio, la directora de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, comunicó un aumento del presupuesto en 2024 y destacó los esfuerzos por formar a los equipos colaboradores en un sistema continuo, además de de un estudio de población, a cargo del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol (Senda) y el Ministerio de Salud, para crear mecanismos y programas para la rehabilitación y tratamiento.

"Se reconoce que hay una ausencia en Chile de dispositivos para adolescentes con larga trayectoria de daño que, por ejemplo, presentan consumo problemático y patologías psiquiátricas. No existe en Chile", dijo la autoridad.

"Nosotros podemos mejorar nuestras residencias, podemos abrir más cupos, podemos formar a nuestros equipos, pero nuestras residencias no son programas de tratamiento de salud, no son programas de tratamiento de consumo. Esa es una respuesta que, en el marco, además, de la ley de garantías que hoy día el país, tiene tiene que ser garantizada desde el intersector", señaló Muñoz.

Asimismo, la directora desdramatizó el cierre de residencias, explicando que esto tiene larga data y se debe a las políticas de desinternación que buscan fomentar las familias de acogidas antes de las residencias.