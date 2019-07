Ministro Larraín: Sería el primero en renunciar si hubiera cometido la décima parte de las imputaciones

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, asistió a la Comisión de Constitución de la Cámara y enfrentó con el diputado independiente René Saffirio luego de que el parlamentario acusara al secretario de Estado de guardar un informe de la PDI sobre niños del Sename.

Larraín llegó hasta el Congreso para responder las acusaciones formuladas el pasado 2 de julio por el parlamentario sobre un supuesto ocultamiento de un informe de la PDI, elaborado en junio del 2018, que aborda las muertes de menores en el Sename y que Saffirio dijo que estuvo un año guardado.

El diputado señaló en su acusación que el ministro de Justicia había recibido y ocultado dicho documento, a lo que Larraín respondió que el parlamentario estaba confundido ya que se trataba de otro informe.

"Yo sería el primero en renunciar si hubiera cometido la décima parte de las imputaciones que aquí se hacen, no me sentiría capaz de dar la cara en ninguna parte, no solamente en este Congreso ni a mis hijos ni a mi familia", dijo Larraín.

El secretario de Estado sostuvo que el documento fue encargado en junio del 2018 y que no es posible ocultar un informe que está en desarrollo.

"Las imputaciones que se hacen son falsas y sobre todo sin fundamento alguno, todos los fundamentos, todos los datos, todos los hechos contradicen total y definitivamente las afirmaciones del señor Saffirio", agregó.

En la sesión intevino la directora del Sename Susana Tonda y el fiscal nacional (s) Xavier Armendáriz, quien aseguró que recién el 3 de julio enviaron el documento al titular de Justicia, lo que fue ratificado por el director de la PDI, Héctor Espinosa.

En tanto, la diputada (RD) Natalia Castillo mostró un video donde Larraín, en una sesión de la Comisión de Familia, relató que se enteró -informalmente- de la existencia del informe y evaluarán quién autorizó que el ministro viera este documento.