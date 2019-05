"Resistencia subterránea a los derechos de los niños": Observatorio criticó polémicas medidas

Gabriel Guzmán, coordinador del Observatorio para la Confianza e integrante de Vigilantes por la Infancia, dijo este miércoles que ideas controvertidas como bajar a 14 años la edad para el control de identidad o incluso "toques de queda juveniles" reflejan una "resistencia subterránea" de algunos sectores de la sociedad y la política chilena hacia los derechos de niños y niñas.

"Creo que hay una resistencia muy subterránea hacia qué significa, de verdad, que los niños tengan derechos y aquí se está manifestando en estos discursos e ideas que de repente han salido", señaló Guzmán en diálogo con el trasnoche de Cooperativa.

"Estamos prefiriendo ciertas medidas efectivistas y rápidas que no tienen efecto -de hecho, tienen efectos negativos a largo plazo-, por encima de cuáles son los derechos", advirtió. "Medidas como esas, pocos estudiadas, además de vulnerar los derechos tampoco son efectivas", agregó.

Actualmente se discute en el Congreso las modificaciones al control preventivo de identidad, donde el Gobierno buscar que la medida se aplique en menores desde los 14 años.

En paralelo, en Las Condes, Quilpué y Lo Barnechea realizarán una consulta ciudadana el próximo 23 de junio en que preguntarán a los vecinos si están de acuerdo o no con que los menores de 14 años no puedan transitar solos de 00:00 a 05:30 horas. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, no descarta sumarse.

"En el tema del control preventivo de identidad hay estudios que demuestran que los adolescentes infractores de ley tienen una alta sensación de prejuicio social, lo cual afecta a la conducta delictiva a mediano y largo plazo y quizá vuelvan a cometer un delito", apuntó el coordinador.

Guzmán acusó, además, la detección e identificación de "distintos sucesos de violencia policial. Lo que vimos hoy día en el Instituto Nacional es claro en eso, pero también la violencia policial que sufren niños en situación de calles, donde les quitan las carpas constantemente".