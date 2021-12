Tres cambios fundamentales que introduce el servicio "Mejor Niñez", que reemplaza al Sename

Esta semana el Presidente Sebastián Piñera presentó de manera oficial el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, o denominado "Mejor Niñez", y su directora María José Castro conversó con Cooperativa acerca de las diferencias y cambios que tendrá este organismo en comparación a su antecesor el Sename.

Mejor Niñez asumió el trabajo que desarrollaba el Sename el pasado 1 de octubre del presente año y, desde entonces, se han realizado una serie de cambios con el fin de proteger a los menores de edad, según el Acuerdo Nacional por la Infancia impulsado en el 2018 por el Gobierno actual.

Junto al Pdte. @SebastianPinera invitamos a todos y todas a conocer @MejorNinez, nuestro nuevo servicio de protección especializada de niños, niñas y adolescentes ❤️ donde trabajamos para saldar la deuda histórica con ellos, proteger sus derechos y su desarrollo integral 👦🏻👧🏼 pic.twitter.com/7susFWE3QW — María José Castro (@mcotecastro1) December 3, 2021

Castro enumeró los principales cambios que realizará Mejor Niñez en comparación al Sename: el primero de ellos es que todos los organismos colaboradores del Estado y trabajadores de los mismos "deben cumplir con exigencias mandatadas en la ley", cumpliendo con la acreditación de un estándar definido por la Subsecretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social.

"Hasta ahora todos los organismos colaboradores que existían se acreditaban y se certificaban, pero no tenían un estándar definido. Hoy día hay estándares de calidad definidos y eso evidentemente lo hace distinto", dijo Castro, y subrayó que de aquí a un año "quienes no cumplan con esas exigencias no podrán seguir trabajando en protección".

"CAMBIO DE PARADIGMA"

Otro de los cambios es que ahora se pondrá énfasis en proteger a los menores de edad con un enfoque familiar y que, según explicó la directora, este "es el cambio de paradigma más profundo, porque es entender desde el primer momento que la manera de rescatar, restituir, de reparar a un niño que ha sido vulnerado es haciendo todo lo posible por recuperar el vínculo con su familia" y, de no lograrse esta situación, se avanzará en tener familias de acogidas en todo el país.

En tercer lugar, está contemplado el cierre de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD). "Dejaremos de tener residencias masivas, yo creo que parte del dolor que tenemos como país son los sufrimientos que han tenido los niños en manos del Estado, muchos de ellos en residencias masivas y eso, a partir de ahora, estamos en el proceso de cerrar todos los Cread que quedan, nunca más existirán porque todas las residencias tendrán que ser con un enfoque familiar", por lo que no podrán recibir más allá de 20 niños.

En esta línea, la autoridad indicó que "trabajar en protección y hacerse cargo de estos niños que han sido vulnerados es un privilegio para fundaciones que tienen la vocación para hacerlo, y por eso queremos atraer a los mejores y ser exigentes en las barreras de entrada".