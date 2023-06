Viña: Sujeto abusó y violó reiteradamente a dos niñas, una de ellas su prima

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a un sujeto identificado como José Luis Aguirre a cinco años de internación en régimen cerrado por los delitos de abuso sexual y violación contra dos niñas, que perpetró con reiteración entre 2009 y 2010, en el sector de Miraflores Alto.

Una de las víctimas era la prima del hombre, identificada como Solange, quien falleció en 2022 tras suicidarse desde el Puente Capuchinos, en la ciudad.

En la causa, el Tribunal absolvió al aprehendido de los cargos que le atribuían responsabilidad como autor de violación de la menor, pero no de abuso sexual, pese a su denuncia, en que la víctima acusó a sus dos primos.

CONDENADO ERA MENOR DE 16 AÑOS A LA FECHA DE LOS ILÍCITOS

En la lectura de sentencia, la magistrada Celia Olivares explicó que la pena aplicada se debe a que el condenado era menor de 16 años a la fecha de la ocurrencia de los hechos, de acuerdo con lo establecido por la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente.

"Se condena a José Luis Aguirre como autor del delito consumado reiterado de abuso sexual del artículo 366 del Código Penal, cometido en esta ciudad en un día indeterminado del año 2010 a la persona Solange S.M.B., de 10 años de edad a la fecha de los hechos", puntualizó la magistrada.

También "como autor del ilícito consumado reiterado de abuso sexual del articulo 366 del Código Penal, perpetrado en esta ciudad entre los años 2009 y 2010 a la persona de Amalia D.C.G.Z, de 10 y 11 años de edad en la época de los hechos", añadió.

"Y como autor de delito reiterado de violación en grado consumado, delito sancionado en el articulo 362 del Código Penal, perpetrado en esta ciudad entre los años 2009 y 2010, en contra de Amalia D.C.G.Z, de 10 y 11 años de edad a la fecha de los hechos, a cumplir la sanción de 5 años en internación de régimen cerrado con programa de reinserción social", agregó.

LA FAMILIA , SATISFECHA: "UN VIOLADOR MENOS EN LAS CALLES"

Isaac, hermano de Solange, expresó que "como familia estamos satisfechos de que la Justicia haya encontrado culpable a José Luis".

"Ciertamente se demoró demasiado el proceso, más de cuatro años, lo cual mi hermana no alcanzó a verlo. Es cierto que, por muy pocos meses, el suicidio de mi hermana no fue considerado como un suicidio femicida", continuó.

"Pero gracias a Dios, José Luis está siendo condenado en este momento, tal vez con una pena no como la esperábamos como familia, (ya que) esperábamos la condena máxima. Pero de todas formas, podemos decir que hay un violador menos en las calles. Es cierto que esto no me va a devolver a mi hermana ni a mi madre su hija, pero nos da un poco de calma dentro de esta tormenta que ha sido este proceso", sostuvo.