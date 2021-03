Diversas personas se trasladaron a la intersección de las calles Carlos Antunez con avenida Pedro Valdivia en Providencia a protestar frente a la sede del Sename por los presuntos maltratos a un menor de edad.

Esta manifestación se da un día después de la viralización del video donde un niño denunciaba malos tratos al interior de la Residencia Familiar Carlos Antúnez de Providencia.

Decenas de personas llegaron con pancartas y ollas a protestar frente al recinto pese a las advertencias de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien recomendó no hacerlo debido a que esto podría tener un impacto negativo.

"Ruido y que llegue Fuerzas Especiales afuera de la residencia, todo lo que no sirve para darles tranquilidad a esos NNA y no estigmatizarles (...) Por favor, ¡no sigan haciéndolo! ¡por favor! ", recriminó la defensora de la niñez.

