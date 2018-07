Sename: Denuncian 30 muertes en organismos colaboradores durante primer trimestre

El Ministerio de Justicia envió un oficio a las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara de Diputados en que informó que durante el primer trimestre de este año 30 personas han muerto en organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Entre las víctimas hay 14 menores de edad fallecidos de diversas formas, todos casos que son informados al Ministerio Público.

El diputado independiente integrante de la comisión, René Saffirio, quien reveló este oficio reservado, detalló algunas de las muertes: "En Talca, asfixia mecánica por ahorcamiento; en Melipilla, asfixia por sumersión; en Santiago Norte traumatismo craneoencefálico por herida de bala; en Caldera, intoxicación por drogas".

"Éstas se produjeron en un período en que aún no asumía el actual Gobierno, en consecuencia, no es responsabilidad directa del actual Gobierno, sin embargo, aún no se toma ninguna medida administrativa ni legislativa que permita sostener que durante el segundo trimestre de este año las cosas vayan a cambiar", agregó el parlamentario.

Comisión buscará citar a Larraín

Desde la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, la parlamentaria Karol Cariola, planteó la intención de que este martes se cite al ministro de Justicia, Hernán Larraín para explicar qué se está haciendo actualmente.

"El día de mañana vamos a revisar en detalle esta situación y, por supuesto, vamos a citar al ministro de Justicia a dar explicaciones, junto a la titular del Sename y a darlos cuenta también de cuáles son las medidas", aseguró.

Según la diputada, "gran parte de quienes conducen el Gobierno hicieron, lamentablemente, un uso político, en algún período, de esta situación y hoy día que están a la cabeza de la conducción del Gobierno vemos que, a pesar de que dicen que ponen a los niños primero en la fila, la situación sigue siendo la misma y que esto no se ha resuelto".

En tanto, aún se encuentran en tramitación en el Congreso los proyectos para reformar el organismo dependiente del Estado.