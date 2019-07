Tribunales de Familia determinarán qué ocurrirá con bebé abandonado en Hospital El Carmen

Los Tribunales de Familia determinarán el próximo 25 de julio lo que ocurrirá con el bebé de un mes y medio de vida que fue abandonado por su madre en Hospital El Carmen, para quien se busca una red familiar, una fundación o familia de acogida.

También se evalúa la adopción o ser trasladado a un recinto del Sename.

Su madre expresó que no podía hacerse cargo y que lo quería dar en adopción, para luego desaparecer del hospital sin dar aviso al equipo técnico.

Al dar cuenta de este abandono, el recinto activó los protocolos y se interpuso una medida de protección al menor. Desde el recinto se informó se trató del quinto embarazo de la mujer, "no planificado y sin controles médicos", y que ella "presenta consumo activo de sustancias".

En encargado del área psicosocial del recinto de salud, Pablo Moya, detalló que "una de las cosas que estamos haciendo hoy es acompañar, velar por el proceso proteccional del niño y hoy coordinar las redes como desde el lado de la trabajadora social y con su dupla, la psicosocial, con el objeto de poder presentar esta situación a tribunales con el objeto de poder decidir con respecto a la situación del niño hoy".

El bebé permanece internado en el servicio de pediatría del Hospital El Carmen, desde donde descartaron que el pequeño tenga alguna complicación -el consumo de drogas de su madre- y que está en perfectas condiciones.

Ayuda para que el recién nacido

En redes sociales se han creado grupos de ayuda y Cinthia Martínez, quien denunció este caso, aseguró que junto a una amiga han sido las únicas que han podido ver al bebé.

Martínez señaló a Cooperativa este jueves que "en su mueble se veían muy pocas cosas e hice la publicación que vieron casi todos y ahí me empezó a hablar mucha gente, de todos lados, me están haciendo llegar cosas por encomienda, envíos, me estoy juntando con gente y voy a ir el lunes a dejarle todas las cosas al bebé".

La oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS) del hospital se encuentra recibiendo la ayuda para el bebé.