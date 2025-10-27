Joven encontró vale vista por $19 millones y lo devolvió: recibió un propóleo a cambio

Una barbera encontró un vale vista por 19 millones de pesos en pleno Santiago Centro y, tras contactar al dueño para devolverlo, recibió como recompensa un frasco de propóleo.

La situación se remonta al pasado 14 de octubre, cuando Karolay Carrillo encontró el documento en un estacionamiento. Al revisarlo, notó que tenía escrito el nombre de una empresa, por lo que decidió enviar un correo para intentar ubicar al dueño.

Aunque el contacto inicial fue difícil, la joven finalmente logró concretar una reunión con el dueño del vale vista para devolvérselo.

Si bien el propietario agradeció el gesto de la mujer y le obsequió un propóleo como muestra de gratitud, los usuarios de redes sociales no tardaron en cuestionar la recompensa en comparación con la magnitud monto recuperado.

A pesar de ello, la joven apreció la situación. "Estoy feliz, fue un excelente regalo. Me encantó cómo terminó todo, fue surreal. No me puedo quejar del propóleo", señaló.