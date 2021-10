18-O: Absuelven a los acusados de provocar incendio y daños en metro La Granja

Este martes fueron absueltos los acusados como autores del incendio y daños agravados registrados en la estación La Granja de la línea "4A" del Metro de Santiago, en el contexto de la revuelta social del 18 octubre de 2019.

Se trata del segundo Juicio Oral en lo Penal donde determinaron absolver a Omar Enrique Jerez Meza y Jeremy Álex Ramírez Bravo. Este último resultó ser el único condenado por daños ocasionados al recinto.

La magistrada, Laura Torrealba, sentenció que "existiendo dudas importantes basadas en la razón que surgen de la prueba rendida debe decidirse a favor de los acusados, por cuanto una condena exige que el Tribunal esté convencido, tanto de la comisión del hecho punible, como de la participación que en él le ha cabido a aquel, lo que en este caso no ocurre".

De esta forma se levantaron todas las medidas cautelares contra Omar Jérez, mientras que el próximo 15 de octubre será la lectura de sentencia definitiva contra Jeremy Ramírez.

El fiscal de la zona Metropolitana Sur, Álex Cortés, aseguró que "no existe ningún antecedente de peso para reconocer dicha circunstancia atenuante, más cuando el condenado no ha declarado en este juicio oral y no ha entregado ninguna versión de lo que ocurrió el día de los hechos".

De esta forma, Cortés explicó que "en cuanto a la pena a exponer -referente a la condena de Ramírez- el Ministerio Público va a solicitar, de acuerdo al delito por el cual ha sido condenado, la pena de 541 días de presidio menor en su grado mínimo".

Pese a lo anterior, la defensa pide que se le ortogue lo mínimo, según informó el abogado Oscar Castro: "Vamos a solicitar que se fije la pena en el mínimo establecido por la ley considerando que efectivamente nos beneficia la irreprocable conducta anterior, la que perfectamente podría ser compensada con la agravante ordinaria de efecto general". Además agregó que consideran que "no existe ninguna razón para no fijar la pena en el mínimo y en su mínimo además".

En un primer juicio, Omar Jerez había sido sentenciado a 800 días de presidio menor en su grado medio por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, tras ser acusado como autor del delito de incendio en grado de tentativa.

El mismo día, Jeremy Ramírez recibió una sentencia de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, como autor del delito de daños, en grado consumado, a la estación de metro en cuestión.