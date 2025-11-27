A dos años de su creación, el equipo ECOH ha imputado a 70 vinculados al Tren de Aragua
El fiscal nacional, Ángel Valencia, y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoraron el balance en una actividad que conmemoró el proyecto del Ministerio Público.
También resaltaron que la unidad formalizó -en la RM- a más de 500 acusados, actualmente en prisión preventiva.
Cordero afirmó que la postura del Gobierno es que el equipo ECOH sea un proyecto permanente y no revisado cada año, y defendió que esa discusión debe ser analizada en la próxima Administración.