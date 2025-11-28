Alcalde de Alto Hospicio, detenido tras ser denunciado por violación, quedará libre

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira (DC), quedará en libertad pese a ser aprehendido hace menos de 24 horas por una denuncia de violación en su contra, ya que Fiscalía echó pie atrás y decidió no trasladarlo a su control de detención.

Se presume que el ilícito ocurrió al interior de la Municipalidad en contra de una mujer, que terminó ingresando la denuncia. Por este motivo, personal de Carabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio detuvo el jueves al jefe comunal.

Esta jornada se estimaba que Ferreira saliera del cuartel de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI hacia el Tribunal de Garantía de la comuna, pero el Ministerio Público coordinó con el magistrado de turno para no llevarlo y fijar la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.

De este modo, el alcalde quedó apercibido a la espera de ser citado a declarar ante la Fiscalía, pese a que trascendió que, además de la denuncia por violación, tiene otras cuatro por delitos de acoso y abuso en su contra interpuestas por otras víctimas.

La explicación de Fiscalía

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, informó que "por ahora el Ministerio Público no se encuentra en condiciones de formalizar al alcalde de la ilustre municipalidad de Alto Hospicio" debido a la necesidad de realizar mayores diligencias.

"Se siguen realizando diligencias de investigación para determinar la existencia del hecho y la participación del imputado en su calidad de autor", agregó la persecutora.

"Lo importante es que el Ministerio Público, específicamente a través de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Tarapacá, sigue en contacto permanente con la víctima para cubrir todas sus necesidades y darle protección y, en ese mismo sentido, el tribunal recientemente otorgó como medida cautelar previa, la prohibición del imputado de acercarse o comunicarse con la víctima en cualquier forma", informó.