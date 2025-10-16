Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.2°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Judicial

Alcalde de Melipeuco se querelló contra funcionario que le mordió una oreja

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alcalde de la comuna de Melipeuco (Región de La Araucanía), Alejandro Cuminao, presentó una querella criminal contra Francisco Zárate, funcionario de la Municipalidad acusado de morder y arrancarle parte de una oreja el pasado 16 de septiembre y que se encuentra actualmente en prisión preventiva por este caso.

"Esta querella es por dos delitos: lesiones graves gravísimas en concurso con un delito de amenazas de muerte. En tal sentido, hemos aportado todos los antecedentes al Ministerio Público para que estos hechos sean esclarecidos a la brevedad", dijo el abogado del jefe comunal, Dionisio Ulloa.

Síguenos en Google News
Las + leídas