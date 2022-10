Asociación de Fiscales y causas de violación a los DDHH: Tenemos sobrecarga; no podemos responder eficientemente

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, aseguró que se han visto sobrepasados por las denuncias de violación a los derechos humanos.

En conversación con Cooperativa, el representante de los persecutores comentó que "no hay una orgánica que enfrente este tipo de investigaciones. Este tipo de investigaciones hay que enfrentarla con una mirada holística, del fenómeno de la violencia institucional. No basta con mirar el caso en particular... Eso es absolutamente ineficiente".

"La Fiscalía no tiene una orgánica que haya estado preparada para enfrentar este tipo de casos. Esto también para nosotros fue nuevo. Cuando se empezaron a producir el caso de los estallidos oculares, que es lo más dramático y más expresivo, no estábamos preparados para investigar este tipo de causas (...) Para investigar este tipo de fenómenos no había preparación, ni logística, ni orgánica, ni una preparación del punto de vista de la investigación de este tipo de casos", lamentó Bravo.

"Eso requiere una mirada distinta y políticas distintas. Acá tenemos otro problema adicional, que es el problema de la sobrecarga, o sea: se nos pide ir rápido respecto de, no sé, 10 mil casos pero no tenemos la capacidad para responder a esos requerimientos de manera eficiente", detalló el persecutor.

"Se están investigando mucho de esos casos", aseguró el fiscal, pero si se quiere avanzar con rapidez "entonces pongámonos con los recursos necesarios para que un equipo importante de 30 fiscales, 30 abogados asistentes, equipos de apoyo especializado de las policías, trabajen esos casos... Esa es la manera de enfrentar este tipo de situaciones, no que con lo mismo que tenemos vamos a responder ante un desafío tan demandante como eso".

"Estamos en déficit; estamos atrasados por los factores que mencioné", cerró Bravo.