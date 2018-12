Axel Kaiser acusa "daño moral" y presenta millonaria demanda tras golpiza a su hermano

El abogado y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser, y su familia presentaron demanda de indemnización de perjuicios tras la golpiza sufrida por su hermano Leif, en marzo de 2017, en la comuna de Vitacura.

Según publicó La Tercera, el columnista figura como demandante en la acción judicial interpuesta en contra de Rodrigo Tirapeguy y Maximiliano Ortiz, en la que se solicita condenar a los sujetos a indemnizar los perjuicios patrimoniales y morales avaluados en 221 millones de pesos.

Este monto se desglosa en 130 millones para Leif Kaiser como víctima directa, mientras que el padre y los hermanos de la víctima (Axel, Max, Vanessa y Etzel) piden 20 millones cada uno en calidad de víctimas indirectas.

Cabe recordar que en septiembre pasado, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió condenar a Tirapeguy y Ortiz a firma mensual por dos años, terapia sicológica bimensual por este plazo y el pago de dos millones y medio de pesos de manera individual.

Detalles de la demanda

En relación con el daño moral sufrido por la familia, especialmente por Axel Kaiser, se precisa que la agresión "le ha causado enorme menoscabo sicológico, incluyendo estrés crónico, insomnio e incapacidad de continuar con actividades laborales normales debido al menor rendimiento físico e intelectual".

La demanda añade que "el criminal ataque no sólo expuso directamente a Axel Kaiser y a toda su familia al escrutinio público, debido a la cobertura realizada por los medios de prensa escritos y televisión, sino que además lo obligó decenas de veces a aclarar si el ataque había sido o no políticamente motivado debido a su perfil público y tendencia política, agregando una presión adicional a la tragedia, lo que forzó a Axel Kaiser a tomar resguardos especiales para no verse expuesto a agresiones físicas, sintiendo permanente miedo, aflicción y angustia, ya que temía que lo golpearan en la calle, como le ocurrió a su hermano".

Tras el hecho, Leif Kaiser fue sometido a una serie de intervenciones con el fin de reconstruir su rostro, debido a la rotura de sus tabiques nasales, junto con una serie de injertos de piel.

En el texto de la demanda, se indica que "ha tenido insomnio y mantiene frecuentemente pesadillas en que sueña que es perseguido por un grupo de personas que buscan atentar contra su vida, las cuales se dan hasta el día de hoy. Ha padecido un estado depresivo y de estrés post traumático a raíz de sentirse absolutamente vulnerado, siente miedo, temor y angustia de ser atacado nuevamente".