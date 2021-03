Blumel y Rozas fueron sobreseídos de causa por presunto espionaje policial

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió sobreseer al ex ministro del Interior Gonzalo Blumel y al ex general director de Carabineros Mario Rozas por un supuesto espionaje realizado por la inteligencia policial en el año 2019.

La demanda fue presentada luego de que un hackeo a miles de documentos de Carabineros permitiera rescatar un informe de inteligencia, que aludía a un espionaje realizado a una actividad realizada en la Universidad de Chile por el "Día Internacional del Detenido y Detenida Desaparecida".

Los demandantes aseguraban que no era "propio de la labor de la policía de Carabineros espiar a los particulares y a los miembros de la sociedad civil. Nuestra legislación es clarísima en cuanto a que este tipo de conductas deben ser sancionadas".

Pese a esto, según señaló El Mercurio, la jueza de Garantía Carolina Guajardo estimó que el ex titular de Interior no tuvo "participación alguna", agregando que a la fecha de comisión del delito, Blumel "no era entonces ministro del Interior".

Esta es la segunda buena noticia para el el Gobierno, luego de que el propio Séptimo Juzgado de Garantía acogiera a trámite una querella, pero contra "quienes resulten responsables", desestimando así la dirección nominativa de la demanda contra ex autoridades.

"No es posible atribuir responsabilidad penal al ministro del Interior, ni a ninguna autoridad, simplemente a partir del cargo público que ostente. Esto es sin señalar cuál es la conducta concreta que se le atribuye", señaló el abogado defensor de Blumel, Eduardo Riquelme.