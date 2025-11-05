Cadena perpetua para papás y cuñado por violar a niña que se suicidó en hospital de Chillán

El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó a presidio perpetuo a los papás y al cuñado de la niña de 12 años que, con motivo de abusos sexuales sufridos, estaba internada en el hospital de la comuna y posteriormente murió.

Los hechos ocurrieron a las 14:30 horas del 26 de julio de 2023, cuando la menor -estando hospitalizada en la Unidad de Pediatría del Hospital Clínico Herminda Martín- se lanzó desde una ventana del quinto piso del recinto.

De acuerdo con La Tercera, los culpables de haber perpetrado reiteradas violaciones en su contra son los sujetos de iniciales C.A.S.F., A.M.L.C. y F.J.M.S., siendo los dos primeros los padres de la víctima, quienes también sumaron otros 300 días de presidio por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

El padre, además, sumó otros 800 días por el delito de desacato.

"Ha sido una investigación compleja, más aún considerando el triste fallecimiento de la niña y esto le da relevancia también a la entrevista investigativa videograbada que pudo ser valorada por el tribunal en el juicio", sostuvo la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla.

Por otro lado, el Ministerio Público está indagando a cinco funcionarias del hospital de Chillán por un presunto cuasidelito de homicidio, en atención a su responsabilidad en la muerte de la menor.

Los escabrosos hechos

Los abusos sexuales sufridos por la menor ocurrieron al interior de un domicilio familiar en la comuna de Bulnes y en el hogar del cuñado entre los años 2021 y 2023.

El fiscal local de Bulnes, Álvaro Hermosilla, señaló que la investigación permitió acreditar que el padre "violaba a su hija de forma reiterada, mientras que la madre, previamente concertada con él, facilitaba la ocurrencia de este delito e, incluso, manipulaba a la víctima, negándole la ocurrencia de las agresiones sexuales".

El cuñado, en tanto, aprovechó que la niña se encontraba bajo su cuidado, junto a su pareja y hermana de la víctima, para concretar las violaciones.

Estos actos causaron que la pequeña tuviera un embarazo de seis semanas, que después fue interrumpido bajo la ley de aborto en tres causales.