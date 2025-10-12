Diputada oficialista rechazó "incomprensible" llegada de cárcel de menores a Calera de Tango

La diputada Camila Musante (Ind-PPD) arremetió contra el traslado del Centro de Reclusión del Sename N°232, actualmente ubicado en San Joaquín, hacia la comuna de Calera de Tango, calificando la medida como una decisión injusta para la provincia del Maipo.

"La provincia de Maipo no puede seguir siendo tratada como el patio trasero de la Región Metropolitana", afirmó la parlamentaria, quien sostuvo que el proyecto "genera una profunda preocupación en las comunidades de la zona, ya que Calera de Tango, Buin, Paine y San Bernardo son las comunas que más han sufrido el aumento de la delincuencia en el último tiempo".

"Hoy, con firmeza y claridad, manifestamos nuestro rechazo absoluto al traslado del Centro de Reclusión del Sename N°232 desde San Joaquín hacia la comuna de Calera de Tango", dijo Musante, que advirtió el impacto territorial de la medida.

Según explicó, "resulta incomprensible que, en un contexto de creciente inseguridad, se pretenda instalar un recinto de estas características en una zona que ha sido históricamente postergada y que requiere mayores inversiones en desarrollo, seguridad y bienestar, no nuevos focos de riesgo".

Frente a esta problemática, la diputada oficialista adelantó que buscará frenar la decisión por todas las vías institucionales y ciudadanas disponibles.

"Como representantes y vecinos de la Provincia del Maipo, expresamos nuestro categórico rechazo a esta medida y anunciamos que utilizaremos todas las herramientas institucionales y ciudadanas para impedir la instalación del centro en Calera de Tango", puntualizó Musante.

Finalmente, recalcó que "la seguridad, la equidad territorial y el respeto por nuestras comunidades deben ser prioridad", reafirmando su compromiso con los habitantes de la provincia.