En Chile hay más de 30 mil personas prófugas de la justicia, según el registro nacional

De acuerdo al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, hay un total de 31.558 personas prófugas en el país, en su mayoría (27.969) son imputados con una orden de detención de un tribunal de garantía o tribunal oral, es decir, que esté declarado en rebeldía.

Según consignó LUN, en segundo lugar están aquellas personas condenada, pero que no han ingresado a la cárcel (1.665); seguido por quienes no pagan las pensiones de alimentos (1.104); luego por aquellos que se le revocó la pena de libertad vigilada u otra salida alternativa a la prisión y debe ir a la cárcel (323), como también a quien se le revocó la libertad condicional por no cumplir requisitos (248).

En menor medida están aquellos condenados que se fugaron de la cárcel (173) y los que se fugan estando en prisión preventiva, incluyendo el arresto domiciliario (58).

Esto luego de que en las últimas horas se diera a conocer la detención de Matías Peralta y Maximiliano Fuenzalida quienes, al igual que Edward Fuenzalida, se fugaron de la Cárcel de Valparaíso en octubre de 2021, por el asesinado de la ahora suboficial de Carabineros Rita Olivares.

El fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, explicó al matutino que no existen los recursos suficientes para atrapar a todos los prófugos, por lo que se debe priorizar en base a una "matriz de riesgo", atendiendo a factores como "lo gravoso del crimen", ya que "no es lo mismo una orden de captura por hurto, que por tráfico u homicidio".

Además, se debe priorizar por la cantidad de órdenes de detención y, en tercer lugar, por el tiempo, porque "no es lo mismo un sujeto que lleva 30 días con una orden de detención, que aquel que se viene escondiendo hace dos o tres años". A su juicio, unos 2.500 prófugos cumplirían con estos tres requisitos de priorización.

CHILE VAMOS PRESENTA PROYECTO PARA QUE ESTE REGISTRO SEA PÚBLICO

Este martes, las y los diputados de oposición ingresaron un proyecto de ley que tiene como objetivo hacer público este registro de prófugos. En concreto, buscan reformar la Ley 20.593 que desde el año 2012 rige y que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, según consignó La Tercera.

"Una persona que se fugó de la cárcel el año 2021 debería estar preso y no circulando con total inmunidad por las calles del país. En este sentido, hemos revisado el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia que tiene a más de 30 mil personas que no están cumpliendo sus penas. Estas personas circulan en Chile con total impunidad y la verdad es que el resto de los ciudadanos y la opinión pública no saben quiénes son", indicó el diputado y autor de la inicaitiva, Jorge Guzmán (Evópoli).

"De aprobarse la iniciativa, estamos incentivando la denuncia y también la posterior captura de los antisociales", agregó.

Por su parte, el diputado Henry Leal (UDI) planteó la necesidad de que exista un organismo estatal para coordinar la búsqueda de los prófugos en conjunto a la Policía de Investigaciones y Carabineros.