Excarcelaciones erradas: Gendarmería echó a director en Atacama y nombró uno nuevo en Coquimbo

Gendarmería de Chile anunció este jueves una serie de medidas luego de los recientes errores que llevaron a la liberación indebida de tres reclusos en las cárceles de Copiapó (Región de Atacama), La Serena (Región de Coquimbo) y Temuco (Región de La Araucanía).

Así lo informó el director nacional subrogante de la institución, Rubén Pérez, quien detalló la apertura de sumarios y la remoción de altos mandos en respuesta a las negligencias.

"Desde que hemos tomado conocimiento de estas situaciones, se han dispuesto los sumarios administrativos por parte de cada director regional y también se han efectuado las denuncias al Ministerio Público", dijo la autoridad en una rueda de prensa.

El director detalló que, en el caso de los dos presos liberados en Copiapó y La Serena, ambos procesados por delitos de tráfico de drogas, "se procedió a la suspensión de los funcionarios que cometieron las negligencias en el procesamiento de las órdenes de libertad".

Asimismo, indicó que el sumario administrativo relacionado con la liberación por error de un sujeto imputado por estafa desde la sala de audiencia en Temuco, ocurrida el pasado 12 de julio, "se encuentra muy avanzado" y "ya está en etapa de formulación de cargos".

La respuesta de Gendarmería no se ha limitado al personal operativo, sino que también ha alcanzado a los mandos superiores. Pérez señaló que, en Atacama, el director regional fue removido este jueves de su cargo, mientras que en Coquimbo se designó a un nuevo director regional que asumirá sus funciones la próxima semana.