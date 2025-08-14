Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.6°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Judicial | Cárceles

Excarcelaciones erradas: Gendarmería echó a director en Atacama y nombró uno nuevo en Coquimbo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los funcionarios involucrados en ambas "negligencias" fueron suspendidos, informó la institución.

En Temuco, el sumario relacionado con la liberación indebida de un imputado por estafa "ya está en etapa de formulación de cargos".

Excarcelaciones erradas: Gendarmería echó a director en Atacama y nombró uno nuevo en Coquimbo
 ATON (referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Gendarmería de Chile anunció este jueves una serie de medidas luego de los recientes errores que llevaron a la liberación indebida de tres reclusos en las cárceles de Copiapó (Región de Atacama), La Serena (Región de Coquimbo) y Temuco (Región de La Araucanía).

Así lo informó el director nacional subrogante de la institución, Rubén Pérez, quien detalló la apertura de sumarios y la remoción de altos mandos en respuesta a las negligencias.

"Desde que hemos tomado conocimiento de estas situaciones, se han dispuesto los sumarios administrativos por parte de cada director regional y también se han efectuado las denuncias al Ministerio Público", dijo la autoridad en una rueda de prensa.

El director detalló que, en el caso de los dos presos liberados en Copiapó y La Serena, ambos procesados por delitos de tráfico de drogas, "se procedió a la suspensión de los funcionarios que cometieron las negligencias en el procesamiento de las órdenes de libertad".

Asimismo, indicó que el sumario administrativo relacionado con la liberación por error de un sujeto imputado por estafa desde la sala de audiencia en Temuco, ocurrida el pasado 12 de julio, "se encuentra muy avanzado" y "ya está en etapa de formulación de cargos".

La respuesta de Gendarmería no se ha limitado al personal operativo, sino que también ha alcanzado a los mandos superiores. Pérez señaló que, en Atacama, el director regional fue removido este jueves de su cargo, mientras que en Coquimbo se designó a un nuevo director regional que asumirá sus funciones la próxima semana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada