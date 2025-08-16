Gajardo fue citado a comparecer en el Congreso por fuga de reos en Valparaíso

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, fue citado a comparecer en el Congreso Nacional tras la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, ocurrida el viernes.

Quien citó al secretario de Estado fue el diputado UDI Jorge Alessandri -que es presidente de la Comisión de Constitución-, para este martes 19.

Los internos que se fugaron son Jairo González, Claudio Fornes y Juán González, que cortaron los barrotes de una celda del módulo 105 -destinado a criminales de alto perfil-, subieron al cuarto piso y se deslizaron al estilo canopy por una cuerda facilitada desde el exterior, que fue hallada amarrada desde el techo de un vehículo.

Ante esto, el diputado Alessandri reprochó: "Quienes cometen delitos, pocos son detenidos. Quienes son detenidos, pocos son condenados. Y quienes son condenados y se van presos, ahora nos enteramos que, por orden judicial errónea, o por errores de Gendarmería, se sueltan los presos y desde el Gobierno no vemos responsabilidad política".

No obstante, "sigue el ministro de Justicia, militante del Partido Comunista, a cargo. Y sigue el subsecretario de Justicia; es decir, hace mucha falta un Gobierno que venga a reformular Gendarmería, pero también que la actual administración asuma alguna vez una responsabilidad política. Lo que ocurre con los presos es una vergüenza nacional", fustigó.

El presidente de la comisión de Constitución puntualizó que el secretario de Estado debe explicar qué está ocurriendo con el sistema penitenciario en Chile, "porque no se pueden seguir permitiendo errores que vulneran la institucionalidad".