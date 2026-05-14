Kast planea "ordenar" el sistema penal: "No corresponde" mezcla de presos en Punta Peuco

El Presidente José Antonio Kast afirmó este jueves que su gobierno "ordenará" el sistema penitenciario chileno y que, a diferencia de lo anunciado por la administración anterior, su intención es separar a condenados por crímenes de lesa humanidad de aquellos por delitos comunes.

Desde la Región de Atacama, el Mandatario arremetió contra la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric de transformar Punta Peuco en una cárcel común, una medida que, a su juicio, rompió un consenso existente y mezcló a reclusos con perfiles de delitos distintos en la misma instalación.

"En cuanto a las personas que cumplen condena por acusaciones y condenas por derechos humanos, nosotros estamos, de nuevo, ordenando todo, porque había un consenso de que había recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías", enfatizó Kast.

Según advirtió el Presidente, el gobierno anterior no respetó esta medida "y empezó a mezclar poblaciones penales y personas condenadas, (por lo que) estamos ordenando todo, porque no corresponde".

"Había un consenso nacional, más allá de que algunos parlamentarios, dentro de sus legítimos derechos, vayan a la Contraloría, a los tribunales o vayan a distintas partes a decir lo contrario", puntualizó el jefe de Estado.

Actividades en Atacama

En paralelo, durante su visita a la Región de Atacama, el Mandatario participó este jueves en el "Quinto Diálogo Ciudadano Presidente Presente", instancia en la que vecinos le consultaron por distintos temas como seguridad, educación y los relacionados con el desarrollo regional.

En la instancia, un asistente le preguntó sobre la posibilidad de otorgar indultos a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Kast respondió que se tiene que revisar caso a caso, indicando que no hubo un compromiso en esa línea.

El viaje del Presidente por la región nortina continuará mañana, con actividades ligadas al desarrollo minero.