Ministra Fernández por Punta Peuco: "No tiene que haber penales para unos y penales para otros"

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió a la existencia del complejo penitenciario Punta Peuco, donde están condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, y declaró que "no tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales".

La ex diputada socialista fue consultada sobre la continuidad de esta cárcel, y recalcó que "no, el penal especial no. Obviamente que alguien condenado por delitos de lesa humanidad tiene que pagar las penas. No tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales", dijo en entrevista con El Mercurio.

Y, respecto al acceso a beneficios por causas humanitarias por parte de los condenados por delitos como violación a los derechos humanos, apuntó que "en este momento no, tienen que pagar las condenas".

Además, se refirió al rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país, y expresó que "necesitamos FF.AA. que sean de todas y todos los chilenos", y apuntó "deben velar por la soberanía y proteger nuestro país, pero hay que ver cómo se vinculan con la ciudadanía. Nos olvidamos que tienen un tremendo rol en las catástrofes, lo que significaron en el terremoto, el aluvión. Hay que fomentarlo".

Sobre el significado de asumir esta cartera, Fernández dijo que lo hizo "para apoyar un gobierno transformador, no estoy pensando en (Salvador) Allende", su abuelo, sino "en cómo apoyar al Presidente Gabriel Boric. Más allá de mi historia, tenemos un presente que construir, y es muy importante".

Y sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado el próximo año, indicó que "el respeto a los valores democráticos es la mayor enseñanza que podemos dar a las nuevas generaciones. Podemos pensar distinto y debemos ser capaces de dialogar, sin llegar a violar los derechos humanos de nadie. Los valores de respeto, diálogo permanente, son fundamentales".

ORDEN PÚBLICO Y COMPLICACIONES EN EL GOBIERNO

La ministra de Defensa es clara: "El rol de las FF.AA. no es el orden público", dijo cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que estas ramas estén presentes, por ejemplo, en los viernes de manifestaciones, como ocurrió durante el estallido social, y añadió que "por su formación, están preparadas para defender al país. Hay un fracaso, una falencia, sobre todo política, cuando el Estado recurre a las FF.AA. para el el orden público en democracia. Aquí falta más diálogo político, más soluciones políticas".

Sobre esta problemática, señaló que "el Presidente no puede resolver en un mes lo que no ha sido resuelto en varios años", y por las "turbulencias" -como lo catalogó Gabriel Boric- al inicio de este Gobierno, expresó que "uno debe tomarse tiempo para conocer, recorrer. Somos humanos", y que "la política no es solo flores, también debemos estar disponibles a ser criticados y ser autocríticos. Este es un gobierno que quiere avanzar, hacer las cosas con la gente, y vamos a ir corrigiendo".