Tohá: Aliste Vega debió irse a su casa, y los agonizantes condenados por DD.HH. también

La exministra Carolina Tohá defendió que las personas condenadas por violaciones a los derechos humanos deberían ser indultadas en caso de que "estén agonizando".

Durante una conversación en el podcast "Al Pan Pan" de El Mostrador, la histórica militante PPD abordó el caso de Juan Aliste Vega, que falleció el 11 de octubre en la cárcel a causa de un cáncer terminal y, días antes, había pedido un indulto al Presidente José Antonio Kast para retornar a casa y pasar sus últimos días con su familia.

El deceso de Aliste Vega se produjo en el Hospital Penitenciario de Santiago. Cumplía una condena de 42 años por el asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano, perpetrado en 2007 durante un asalto bancario en Santiago.

En este contexto, Tohá declaró: "El señor Aliste debió haberse ido en sus últimas horas a su casa, y los condenados por derechos humanos que están agonizando también debieran".

"Lo que le hace bien al país es que seamos humanitarios con todo el mundo, independiente del bando de donde es, y en sus horas finales les demos la oportunidad de estar con su familia y no estar en un recinto penitenciario muriendo", sostuvo.

"Está lleno de personas que mueren en las cárceles que son delincuentes comunes y que no tienen ningún sector político preocupado de poner el caso de ellos arriba en la mesa. La actitud humanitaria debe ser con todos ellos también", añadió la exministra.

Con todo, Tohá puntualizó que el indulto debería producirse "sin necesidad de que el Presidente intervenga, sin necesidad de indultarlo por su pena".