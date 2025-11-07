Vecinos de Tiltil cortaron Ruta 5: Piden que Punta Peuco no sea cárcel común

Vecinos de Tiltil se manifestaron en la Ruta 5 Sur durante la noche de este viernes para demostrar su rechazo al cambio de Punta Peuco a cárcel común anunciado durante esta semana por el gobierno.

El alcalde César Mena (Ind-Rep) sostuvo que esta situación "va a deteriorar completamente el tema de cómo vivimos sanamente, nos va a llenar de delincuentes y la verdad es que eso no lo vamos a permitir los vecinos y vecinas de Tiltil. La cárcel no puede transformarse en una cárcel común bajo ninguna circunstancia".

"Nosotros como municipio vamos a ir a tribunales, estamos ya listos con un recurso de amparo el día lunes y los vecinos se van a seguir manifestando hasta que sea necesario y que el gobierno cambie de opinión", añadió.