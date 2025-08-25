Caso Hermosilla: Formalizaciones por administración desleal y lavado de activos

El bullado caso Hermosilla continúa avanzando este lunes con nuevas formalizaciones y cargos para actores clave: Luis Hermosilla, Álvaro Jalaff y Daniel Sauer, todos vinculados a la arista Parque Capital.

En el caso del abogado Hermosilla, que ya había sido formalizado previamente por tráfico de influencias, ahora enfrenta junto a Sauer acusaciones por los delitos de administración desleal y lavado de activos.

En el caso de Jalaff, la formalización corresponde a administración desleal.

Según se detalló, la investigación apunta a que Luis Hermosilla ejerció influencia para la tramitación de permisos inmobiliarios en beneficio del Grupo Patio.

Durante la audiencia de hoy, solo se comunicaron los nuevos cargos, sin que se modificaran las medidas cautelares previamente impuestas: todos los involucrados continúan cumpliendo arresto domiciliario total.

Adicionalmente, se ha informado que a partir de mañana se llevará a cabo la reformalización de la causa matriz del denominado caso Audio Factop. Este proceso buscará agrupar diversas aristas vinculadas, entre ellas la de Parque Capital.