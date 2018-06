Caso Matute: El viernes se conocerá admisibilidad de querella contra ministra Rivas

La cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, Región del Biobío, dejó en acuerdo la decisión de declarar admisible o no la querella de capítulo por injurias y calumnias interpuesta por el ex comisario de la PDI Héctor Arenas contra la ministra del Caso Matute, Carola Rivas, a quien acusa de revelar aspectos secretos de la investigación y que según Arenas son falsos como los apremios ilegítimos a los siete jóvenes procesados.

El abogado querellante, José Luis Andrés, indicó que "aquí la señora ministro al descartar las tesis, que es legítimo que lo haga, atropella el honor de mi representado atribuyéndole toda esta clase de infracciones a la ley y a los códigos de conducta policiales. Eso no se puede tolerar (...). Se puso la foto de mi representado en matinales en donde se le atribuyó a él haber impedido la investigación de este grave caso que preocupa a todo el país y eso no puede quedar impune".

El actual prefecto en retiro Héctor Arenas estuvo en la audiencia y dijo que "yo no estoy jugando aquí, estoy defendiendo mi honra y la labor de los policías especialmente, porque detrás de mí hay muchas personas a las cuales yo represento, entonces tengo la obligación moral como jefe que fui de defender lo que nosotros hacemos en cumplimiento a las órdenes que emanan precisamente del Poder Judicial".

La defensa de Rivas

Por parte de Carola Rivas, encabezó su defensa la abogada y ex fiscal de Concepción Ximena Sepúlveda, quien apuntó a aspectos de forma y de fondo para desestimar el antejuicio y evitar pasar a la justicia ordinaria a la magistrado.

Se argumentó que la parte querellante no cumplió con la norma al no presentar la querella en el Juzgado de Garantía de Concepción, por lo tanto no hubo aspectos a considerar -pruebas- para debatir antes de la audiencia.

En el fondo, Sepúlveda apuntó a una descontextualización de las citas: "Acá no existe un delito de injurias, porque éste exige que en el sujeto activo haya un ánimo de injuriar, y la ministra nunca tuvo la intención, lo que ella hizo únicamente fue dar a conocer las distintas líneas de investigación en su rol de juez de instrucción en el sistema antiguo".

Añadió que "aquí no hay afirmaciones que no tengan asidero en los antecedentes que están documentados en los expedientes de investigación".

La resolución del tribunal, que contó con la inhabilitación de la jueza Liliana Acuña, y en su reemplazo asumió el ministro Juan Villa, se conocerá en una audiencia pública el próximo viernes 29 de junio a las 10:00 horas.