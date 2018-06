María Teresa Johns ante eventual suspensión de ministra Rivas: Quiero un juez de Santiago

La Corte de Apelaciones de Concepción sorteó este viernes a la Sala 4 como la encargada de ver la admisibilidad de una querella por injurias y calumnias interpuesta por el ex comisario y prefecto (r) de la PDI Héctor Arenas contra la ministra del Caso Matute, Carola Rivas, por presuntamente, revelar antecedentes secretos de la causa públicamente.

El próximo lunes 25 de junio, a las 08:30 de la mañana, se verán los antecedentes y habrá un pronunciamiento. En caso de declararse admisible y agotar todas las instancias de apelación, incluyendo la Corte Suprema, para llegar a un juicio, contempla la medida de suspensión para Rivas en la causa.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, César Panés, expuso que "en el fondo la querella de capítulo, así como el desafuero de los parlamentarios, es una suerte de antejuicio que establece el Código Procesal Penal a ver si hay mérito para seguir adelante el proceso".

"Eso no significa emitir un juicio de culpabilidad o inocencia, sino simplemente si hay mérito o no para seguir persiguiendo la responsabilidad penal", agregó el magistrado.

Caso Matute seguirá esperando

Si se resuelve una suspensión, Panés indicó que "hay un sistema de subrogación legal, no es que quede abandonada la causa. Nosotros tenemos un acuerdo respecto del turno que sigue para ver a quien corresponde".

Eso significa que un quinto magistrado tiene que leer las más de 40 mil fojas generadas en 19 años de investigación, lo que evidentemente desembocará en el retraso de la indagatoria, en un plazo mínimo de seis meses, tiempo que Carola Rivas tomó para leer la trama judicial.

Ante esto, María Teresa Johns, madre del joven universitario, indicó que "he esperado 19 años, cada año me siento burlada, engañada. Ella -Rivas- me dice -'señora, no se preocupe, porque el caso no se va a cerrar, los abogados siguen haciendo diligencias' y qué es lo que hizo: el 19 de abril cierra el caso".

La madre de 'Coke' añadió que "la ministra no sabe el daño, esto me ha afectado mucho y lo pensé harto y tomé mi decisión, yo quiero un juez de Santiago".