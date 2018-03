María Teresa Johns: "Me siento igual que las madres de los detenidos desaparecidos"

La madre de Jorge Matute, María Teresa Johns, aseguró que se siente "igual que las madres de los detenidos desaparecidos", luego que la ministra en visita Carola Rivas revelara el secreto de la investigación y lamentara no haber logrado el total esclarecimiento del caso.

"Algo que no esté terminado, algo que no esté completo, algo que no pueda descansar, algo que no pueda asumir un duelo como corresponde... o sea, yo creo que mucha gente debiera estar diciendo '¿hasta cuándo va a seguir?', pero ustedes pónganse en mi lugar", expresó visiblemente afectada.

Entre lágrimas, María Teresa Johns manifestó que "he quedado prácticamente sola, solamente con mi hijo y mi nieto y mi hermana. Partió mi madre, partió mi hermano, partió el padre de mis hijos, pero le prometí al Coke, le prometí a Jorge que yo iba a seguir hasta las últimas consecuencias y eso es lo que voy a hacer, y no me voy a dar por vencida".

"Entonces, si ustedes me preguntan, me siento igual que las madres de los detenidos desaparecidos... 18 años luchando, voy a morir y después van a decir 'esta persona fue'" la autora del crimen, expresó.

Rivas recibió este martes a la familia del joven desaparecido en 1999, oportunidad en la que confirmó que el deceso de Jorge Matute se debió al consumo de pentobarbital, suministrado por personas que buscaban abusar sexualmente de él.

La ministra explicó que recibió información sobre esta tesis, denominada "Hoja de Parra", en abril de 2015, tras haber sido desechada por la PDI a pocos días de la desaparición del universitario.

Además, la ministra en visita dio cuenta que existían 12 sospechosos (19 inicialmente), siete de los cuales ya fallecieron, y que, además, hubo problemas de coordinación, competencia y recelos entre la PDI y Carabineros.

Ante esto, el abogado de la familia Matute Johns, David Vargas, manifestó que "simplemente dejo constancia del hecho que esta línea de investigación que se nos dio a conocer hoy fue conocida 12 días después de la desaparición de Jorge Matute Johns y nadie la investigó".

"La ministra, después de 15 años, estuvo en la obligación y, sobre todo, la responsabilidad de investigar algo que tenía antecedentes para hacerse, que había hechos concretos que justificaban esa línea de investigación y no otras tantas en las cuales estiraron recursos importantes y que fueron destinadas al fracaso", aseveró.

Ministra Rivas no ha cerrado sumario, pero no hay diligencias pendientes

Por su parte, la ministra Rivas precisó que la investigación no está cerrada: "No he cerrado el sumario, pero no tengo diligencias pendientes".

"El paso del tiempo hoy ha sido un escollo no por la prescripción. Ha sido un escollo, más que nada, por la pérdida de los recuerdos, la pérdida de los lugares, las nuevas vidas que tienen aquellos que pudieron ser testigos y la imposibilidad de identificar, incluso, a aquellos que en esta lista de 19 sospechosos aparecen hasta con sus apodos o sus reseñas, y qué decir también de aquellos que han fallecido", explicó.