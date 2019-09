Caso SQM: Preparación del juicio a ex mano derecha de ME-O será en diciembre

Para el 3 de diciembre, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, fue reprogramada la audiencia de preparación del juicio oral en el caso SQM.

Con esta determinación, la jueza Marlys Welsch aceptó la solicitud de los nuevos abogados de Cristián Warner, ex asesor del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami cuya defensa asumió hace pocos días la Defensoría Penal Pública.

De acuerdo a lo informado este martes por El Mercurio, los abogados solicitaron tres meses para revisar la carpeta investigativa, lo que fue aceptado por la magistrada en desmedro de lo planteado por el Ministerio Público, que había pedido que el plazo fuera de solamente un mes.

En la ocasión, la Fiscalía, además, comunicó su decisión de no perseverar contra Gabriel Santander, quien no estaba formalizado en la causa, la suspensión condicional del proceso contra Michelle Raymond y no perseverar en algunas imputaciones contra el ex embajador Marcelo Rozas.